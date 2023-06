Cagliari, ma la finale è ancora aperta  

Cagliari 1

Bari 1

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez (42' st Di Pardo), Deiola, Makoumbou; Mancosu (11' st Prelec); Lapadula (33' st Pavoletti), Luvumbo (42' st Obert). In panchina Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Kourfalidis. Allenatore Ranieri.

Bari (4-3-3) : Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Benedetti (49' st Antenucci), Maiello, Maita (28' st Bellomo); Esposito (28' st Folorunsho), Cheddira (49' st Molina), Morachioli (33' st Ceter). In panchina Frattali, Matino, Benali, Botta, Pucino, Mallamo, Bosisio. Allenatore Mignani.

Arbitro : Mariani di Roma.

Reti: nel pt 9' Lapadula; nel st 51' Antenucci (rigore).

Note : spettatori 16.248. Angoli 10-7 per il Bari. Recupero 4' e 12'.

Il Cagliari di Ranieri è una bella favola da custodire gelosamente, comunque andrà a finire domenica al San Nicola. L’1-1 del Bari al 96’ gela la Domus e complica i piani dei rossoblù che dovranno ora andare a vincere in casa dei pugliesi (in vantaggio grazie al miglior piazzamento in campionato) per conquistare la Serie A. Ma la sfida è aperta e la stessa gara d’andata - al netto delle difficoltà e della beffa finale - ha confermato i valori di un gruppo straordinario, cresciuto insieme al suo condottiero, sempre più consapevole delle proprie potenzialità e disposto a tutto per centrare l’obiettivo. Cuore e batticuore. Non a caso la formazione pugliese ha chiuso la “regular season” al terzo posto, squadra rognosa, organizzata, solida e con un discreto tasso qualitativo. I gol di Lapadula (il 26° stagionale, il quarto nei playoff) e quello dal dischetto di Antenucci (Radunovic aveva parato un altro rigore nel primo tempo a Cheddira) segnano i confini di un match equilibrato, combattuto, e deciso - come accade in questi casi - dagli episodi. Il colpo resta in canna, ma il Cagliari c’è. Manca un ultimo sforzo per trasformare il grande sogno in realtà.

Ripresa

Ranieri tira fuori subito l’artiglieria pesante col tridente Mancosu-Luvumbo-Lapadula. C’è Goldaniga, invece, al posto dello squalificato Dossena. Gli undici rossoblù al via sono pertanto Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga, Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola, Mancosu, Luvumbo e Lapadula. Il tecnico dei pugliesi Mignani (ex Olbia) sceglie, a sua volta, di rompere il ghiaccio con Caprile, Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Morachioli, Esposito e Cheddira. Rossoblù in vantaggio già al 9’: il tocco vellutato di Mancosu per la testa fatata di Lapadula, una sentenza. L’italo-peruviano trova il raddoppio quasi subito ma l’azione è viziata da un fuorigioco di Luvumbo. Lo sfiora poi Deiola che colpisce, anche lui di testa, la parte alta della traversa sul corner battuto da Mancosu. Quest’ultimo si esalta con Lapadula: triangolo e tiro a giro respinto con i pugni da Caprile. Il Bari soffre l’esuberanza tecnica del Cagliari, ma non resta a guardare. Zappa smorza un tentativo di Cheddira, di poco a lato una sventola da fuori di Benedetti. Quindi il tocco col braccio di Nandez sul cross di Esposito manda sul dischetto Cheddira al 39’: Radunovic dice due volte no, prima sul rigore e soprattutto sulla ribattuta.

Secondo tempo

Superlativo il portiere serbo, ci arriva con la punta del piede sul tiro di Cheddira dopo che il marocchino aveva mandato al bar Goldaniga. E c’è sempre lui sul tacco di Benedetti. Doppio intervento pure sull’ex Ceter. Cagliari sotto tiro. Forzato il cambio Prelec per Mancosu, poi Ranieri prova a metterci del suo inserendo prima Pavoletti poi Di Pardo e Obert. Decisivo il salvataggio di Zappa sul tiro a botta sicura di Cheddira, ancora Radunovic ci mette una pezza su Dorval. Nulla può, però, al 6° minuto di recupero, sul rigore di Antenucci (entrato proprio per calciarlo) dopo il fallo di Altare su Folorunsho. La doccia è gelata. Ma la partita è ancora aperta.

RIPRODUZIONE RISERVATA