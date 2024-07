Cagliari, Luperto il primo rinforzo 

Dopo l’agognato annuncio, l’arrivo in Sardegna, questo pomeriggio, a ventiquattr’ore dal raduno della squadra ad Asseminello. Davide Nicola non vede l’ora di conoscere il centro sportivo e di prendere possesso della panchina del Cagliari dopo averla assaporata virtualmente per quasi un mese. Atteso direttamente per domani, invece, il nuovo difensore Luperto, ex capitano dell’Empoli, che dopo aver sciolto le riserve e svolto le visite mediche ieri a Villa Stuart a Roma, firmerà un contratto triennale con i rossoblù e andrà così a coprire il vuoto lasciato da Dossena. Trattative serrate ma non ancora chiuse per Piccoli, Zortea e Felici che si aggregheranno a ritiro in corso, a questo punto. Prima della partenza per la Val d’Aosta (prevista per il 22) nella migliore delle ipotesi.

In difesa

Eccolo, dunque, il primo rinforzo per il Cagliari post Ranieri dopo tanti addii, tra la cessione, appunto, di Dossena al Como, i mancati riscatti di Petagna, Shomurodov e Oristanio, il ritorno a Napoli di Gaetano (ma può tornare) e i contratti non rinnovati a Nandez, Mancosu, Aresti e (per ora) Viola. Classe 1996, leccese, Luperto è reduce da una stagione positiva e, soprattutto, sa molto bene di che cosa ha bisogno Nicola nei meccanismi difensivi avendo lavorato con lui in Toscana negli ultimi mesi. Può rappresentare una sorta di trait d’union, dunque. L’operazione, almeno contrattualmente, è tuttavia slegata dalla rescissione con l’Empoli di Nicola che ha spinto - non è un mistero, questo - per averlo anche nell’Isola.

Chiodo schiaccia chiodo in attesa di capire quali scenari riserverà il prossimo mese a Yerry Mina che – prima di partire negli Usa con la sua Colombia per la Copa America – ha firmato il rinnovo del contratto per un’altra stagione inserendo, però, una clausola rescissoria di 2 milioni valida sino al 10 agosto. Il Cruzeiro ci sta pensando, ancora non ha bussato alla porta del Cagliari. Può farlo, però, in qualsiasi momento senza preavviso. Basta che si presenti con i soldi fissati e se lo porta via.

Caccia al gol

E se la difesa è da limare, l’attacco è da costruire per buona parte. Pavoletti e Luvumbo le uniche certezze. Lapadula è in bilico, ma ha ancora un altro anno di contratto e alla fine potrebbe anche restare se non dovesse arrivare un’offerta che rispecchi appieno le sue aspettative. In cima alla lista c’è Piccoli, rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Lecce e con la quale il Cagliari sta cercando una formula cautelare e futuristica allo stesso tempo, forte anche della volontà del giocatore che pare aver manifestato esplicitamente il desiderio di trasferirsi nell’Isola. La formula del prestito con diritto di riscatto a un prezzo già stabilito potrebbe fare anche al caso di Zortea, sempre di proprietà della Dea e rientrato a sua volta a Bergamo dopo l’esperienza a Frosinone. Esterno basso, si metterebbe sulla scia di Nandez. Arriverebbe a Cagliari a titolo definitivo, invece, l’attaccante della Feralpisalò Mattia Felici che scalpita all’idea. I due club devono ancora trovare la sintonia sulla cifra, ma l’obiettivo è comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA