Cagliari, Luperto cede alla corte di Nicola Luvumbo al Maiorca, Zappa non si muove 

La nave non è ancora in porto, ma già s’intravede la banchina e il serbatoio è bello pieno. C’è Rodriguez che scalpita poi, e almeno sino a giugno c’è pure Dossena. Così - complice il terzo successo di fila contro il Verona e i 28 punti in classifica a 15 giornate dalla fine - il Cagliari alla fine ha ceduto al pressing asfissiante della Cremonese per Luperto che, per la terza volta in carriera, raggiunge Davide Nicola. Ha firmato un contratto sino al 2030. Si trasferisce, invece, in Spagna, al Maiorca, Luvumbo, in questo caso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Due cessioni eccellenti, dunque, proprio in chiusura di mercato. Resta, invece, nell’Isola Zappa nonostante la corte sfrenata della Fiorentina che gli proponeva un quadriennale. In prestito secco a Cosenza il giovane difensore Pintus che proverà a farsi le ossa in Serie C. Nessuna operazione, invece, in entrata: né Dominguez dal Bologna né Kouame dalla stessa Fiorentina, dunque.

Se il Maestro chiama

Finisce dopo una stagione e mezzo, dunque, l’avventura in rossoblù di Luperto, protagonista anche nell’ultima partita alla Domus. Riallacciato il filo diretto con Nicola che lo aveva portato nell’Isola due estati fa. Era stato il prezzo da pagare all’Empoli per “liberare” il tecnico piemontese ancora sotto contratto per una stagione. Oggi come allora, Nicola ha fatto carte false - manco a dirlo - per riaverlo con sé. Trasferimento a titolo definitivo, nelle casse rossoblù vanno 5 milioni. «Porterò sempre Cagliari nel cuore», il messaggio che ha voluto lasciare Luperto ai tifosi prima di raggiungere Cremona e mettersi a disposizione già per la gara di lunedì a Bergamo.

Zito ci prova in Spagna

Lascia addirittura l’Italia Luvumbo, almeno sino a giugno. Scartata l’ipotesi araba dall’entourage dell’angolano e saltato lo scambio col Parma per Cutrone (finito poi al Monza), hanno sondato il campo ancora la Fiorentina e il Lecce. Alla fine, però, l’unico realmente convinto a portare avanti una trattativa è stato il Real Maiorca, in campo ieri sera contro il Siviglia, peraltro. Trattativa che si è trascinata ben oltre le 20 quando in Italia si è chiusa ufficialmente la sessione invernale del mercato (in Spagna il gong è suonato, invece, a mezzanotte). Zito proverà a giocarsi le proprie chance nella Liga per i prossimi cinque mesi, poi si vedrà. Diversi vincoli nella formula del trasferimento: un prestito oneroso a 250mila euro con diritto di riscatto a 4 milioni più il 20% su un’eventuale futura rivendita. In caso di mancato riscatto, scatterebbe un bonus di altri 250mila euro.

La Viola alla porta

Continuerà a indossare la maglia del Cagliari, invece, Zappa, che proprio di recente ha festeggiato le 200 presenze in rossoblù. La Fiorentina gli ha messo sul tavolo un ricco contratto quadriennale, alla fine, però, non si è trovata la quadra. In fondo, non c’è mai stata la piena volontà - né da parte sua né da parte del presidente Giulini - che la trattativa andasse avanti, considerata anche la cessione di Luperto.

Due rinforzi per Pisano

Nessuna operazione in entrata, dunque, nell’ultimo giorno di mercato. Dominguez sembrava alla portata, ma proprio alla resa dei conti non è stato considerato propedeutico al poggetto tecnico di Pisacane. Nelle ultime ore, la stessa Fiorentina ha proposto Kouame che, però, non ha convinto pienamente dal punto di vista fisico (è reduce da una rottura al crociato e non gioca dalla passata stagione). Gli unici due acquisti fatti ieri dal Cagliari, entrambi classe 2008, sono quindi per la Primavera di Pisano: si tratta del difensore francese Enoch Mawassa e del portiere polacco Mateusz Lesiewicz.

