Cagliari, luci spente a San Siro Il baby Milan travolge i rossoblù 

MILAN 4

CAGLIARI 1

Milan (4-2-3-1) : Mirante, Calabria (16' st Florenzi), Simic, Hernandez, Jimenez (35' st Bartesaghi, Adli, Reijnders (35'st Zeroli), Chukwueze, Romero (25'st Pulisic), Traorè (25'st Leao), Jovic. In panchina Maignan, Nava, Loftus-Cheek, Giroud, Kjaer, Nsiala. All. Pioli.

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic, Di Pardo (27'st Zappa), Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Deiola, Makoumbou, Jankto (18' st Azzi), Mancosu (27' st Sulemana), Petagna (18'st Pereiro), Luvumbo. In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Viola, Oristanio, Capradossi. All. Ranieri.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel pt 29' e 42' Jovic; nel st 5' Traore, 43' Azzi, 46' Leao.

Note : angoli 5 a 4 per il Milan. Rec. 1' e 3'. Ammoniti: Di Pardo, Deiola e Azzi. Spettatori: 57.169.

Per il Cagliari la Coppa Italia finisce qui. Meglio pensare già sul volo di rientro alla sfida di Lecce, dimenticando in fretta San Siro e una prova difficile da commentare. Le riserve del Milan, con quattro under 20 e qualche big, scherzano con i rossoblù meno utilizzati, alcuni dei quali in serata da incubo. Una gita o poco più, a Milano, errori a catena in diretta tv.

Ranieri sistema il Cagliari con quattro davanti a Radunovic, da sinistra a destra Obert, Wieteska, Hatzidiakos e Di Pardo, i tre in mezzo sono Jankto, Makoumbou e Deiola, poi Mancosu alle spalle di Petagna e Luvumbo. Pioli collauda i più giovani, con Maignan, Leao, Pulisic e Giroud in panchina. L’approccio dei rossoblù è buono, il Milan giovanissimo è talmente veloce che si fa fatica a stargli dietro. Ma è Petagna al 4’ che mette paura ai rossoneri, corner di Mancosu da sinistra e tocco di testa del centravanti, paratissima di Mirante. All’8’ in contropiede il Milan risponde, Radunovic dice no a Jovic lanciato bene da Adli. Al 19’ Petagna per Makoumbou in corsa, piattone fra le mani di Mirante. Il Milan va a folate, un’imbucata per Jovic viene sventata in aera da una scivolata di Hatzidiakos. Il duello Luvumbo-Hernandez fa scintille, come quello fra Chukwueze e Obert dall’altra parte. Makoumbou fa un po’ troppo il giocoliere, una palla persa è dolorosa ma il Milan non la sfrutta. Dal 25’ Luvumbo cambia lato e va a sinistra, mentre il Milan passa in vantaggio: dalla trequarti Theo Hernandez confeziona un pallone perfetto per Jovic, che sfrutta un liscio storico di Hatzidiakos, controlla in area piccola e segna in tunnel su Radunovic. Che sbandata, per il greco.

Alle prime manovre di Ranieri, Pioli risponde mandando Romero a destra, con Chukwueze dalla parte opposta. Il raddoppio del Milan è, se possibile, una frittata ancora più indigesta. Al 42’ il Cagliari sta attaccando a destra, siamo vicini al limite dell’area, un malinteso fra Jankto e Makoumbou consente a Hernandez di conquistare palla, partire come un razzo, fare tutto il campo, da sinistra vira verso l’area, tunnel su Hatzidiakos e assist per Jovic che, spostato a destra, ci prova e Radunovic praticamente la devìa in porta. Incredibile, ma vero.

La ripresa

Al 5’ è ancora festa, per il Milan. Palla vagante in area, da una mischia in scivolata Traorè buca il povero Radunovic con un rasoterra che praticamente lo attraversa. E sono tre. Cagliari letteralmente allo sbando, lo stadio canta, il Milan è fresco, veloce, pimpante, sembra un’amichevole. Ranieri prova a cambiare marcia, fuori Petagna e Jankto, dentro Pereiro e Azzi. Luvumbo prima punta, alle sue spalle Mancosu e Pereiro. Ma è un “torello” rossonero, Romero scappa a destra e Deiola lo acchiappa per la maglia ma l’argentino non se ne accorge. Pioli concede a Leao gli ultimi venti minuti, Ranieri sceglie Zappa e Sulemana per Di Pardo e Mancosu al 28’. Leao libera la sua potenza ma è impreciso, dall’altra parte Azzi (88’) in contropiede incrocia e di destro, con deviazione di Luvumbo, supera Mirante con un bel rasoterra. Forse esulta un po’ troppo, visto il risultato. Tre minuti dopo, alla quarta sgroppata a sinistra, Leao decide che lo show termina con un suo acuto: si accentra e di destro a rientrare buca Radunovic per la quarta volta. Luci spente a San Siro.



RIPRODUZIONE RISERVATA