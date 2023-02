Cagliari, l’omicida era sotto sfratto: il delitto legato a una lite sulla casa 

L’ufficiale giudiziario si era presentato martedì 14 febbraio per notificare il provvedimento di sfratto per morosità a Fabrizio Congiu: non pagava l’affitto per la stanza al terzo piano di via Ogliastra 21, a Cagliari, da oramai quasi un anno. Il 52enne – da sabato in carcere con l’accusa di aver ucciso il proprietario della casa Venerato Sardu, 75 anni – ha chiesto e ottenuto una proroga fino al 7 marzo, garantendo che avrebbe lasciato l’abitazione senza alcun problema. Altrimenti, in quella data, ci sarebbe stato l’intervento delle forze dell’ordine per completare lo sfratto. L’anziano padrone della palazzina aveva già contattato un fabbro per poter cambiare la serratura della porta della stanza. E proprio la visita dell’ufficiale giudiziario, la difficoltà nel trovare un’altra sistemazione, le continue discussioni potrebbero aver spinto il 52enne a chiedere un confronto, venerdì sera, con Sardu finito poi nel sangue.

Il Tribunale

Quello dello sfratto esecutivo è un ulteriore elemento a conferma del movente che avrebbe portato Congiu, mendicante, a uccidere l’anziano padrone di casa: gli affitti non pagati. Le discussioni e le liti tra i due non erano un mistero. Nel palazzo dove si è consumato l’omicidio, al piano terra dove viveva Sardu, diversi inquilini hanno raccontato ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale e ai colleghi della compagnia di Cagliari dei rapporti tesi tra l’anziano e uno dei suoi inquilini. Congiu aveva firmato un contratto d’affitto registrato il 15 aprile 2021 per la stanza, ammobiliata, al terzo piano del palazzo per un canone mensile da 320 euro. Nel luglio dell’anno scorso, dopo quattro mensilità non pagate, il proprietario attraverso l’avvocato Stefano Piras aveva intimato al 52enne di lasciare la casa. C’era stata poi la convalida dello sfratto da parte della giudice Zelina Lisai nel settembre del 2022. Sfratto rinviato a novembre e poi allo scorso 14 febbraio, con la visita dell’ufficiale giudiziario. «C’è stata un’ulteriore proroga», sottolinea Piras, il legale che seguiva nelle cause civili la vittima, «al 7 marzo con l’impegno da parte di Congiu che avrebbe lasciato la stanza». Cosa sia accaduto da martedì scorso a venerdì, giorno dell’omicidio, deve essere ancora chiarito dagli investigatori, coordinati nelle indagini dal pm Andrea Massidda.

Interrogatorio

E oggi potrebbero esserci delle novità dall’udienza di convalida: Congiu, difeso da Stefano Pisano, comparirà davanti al giudice Giuseppe Pintori, e potrebbe fornire una prima spiegazione di quanto accaduto. Sempre oggi ci sarà l’autopsia sul corpo di Sardu eseguita dal medico legale Roberto Demontis. Il 52enne, al momento del fermo, non ha detto niente. Quasi sotto choc, si è consegnato ai carabinieri che lo hanno rintracciato mentre vagava nelle strade del quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a non molta distanza dall’appartamento di via Ogliastra dove, secondo le accuse, ha ammazzato Sardu. Oltre allo sfratto esecutivo e alle discussioni avute con la vittima (non era l’unico, anche altri inquilini hanno avuto degli scontri con il 75enne sempre per i ritardi nei pagamenti degli affitti), Congiu è stato ripreso dalle telecamere presenti all’esterno della palazzina ma anche all’ingresso e all’interno dell’abitazione dove si è consumato il delitto.