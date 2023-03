Cagliari, l’obiettivo ora è il 4° posto 

Se il campionato finisse oggi, il Cagliari sarebbe nei playoff che inizierebbe il 26 maggio contro il Pisa all’Arena Garibaldi (in gara secca). A rischio e pericolo di quella settima posizione che la squadra di Ranieri ha conservato dopo il pareggio col Genoa, e da migliorare il più possibile, dunque, posto che la seconda sia ormai un obiettivo andato (nove punti iniziano a essere un distacco importante a undici turni dalla fine per quanto il tecnico di Testaccio continui ad aggrapparsi alla matematica). Perché non è importante solo arrivarci agli spareggi per la promozione, ma anche come arrivarci. Gli stessi rossoblù sono la prova provata di quanto possa risultare decisivo il fattore campo. Chi più su chiude, meno rischi ha poi di uscire. La terza e la quarta, addirittura, sono esentate dai preliminari ed entrano in scena direttamente alle semifinali. Ecco perché, ora, il punto di riferimento di Pavoletti e compagni non è più il Grifone, ma il Sudtirol di Bisoli, quarto, distante al momento sei lunghezze, e col quale se la vedranno il 1° aprile alla Domus in uno dei sei scontri diretti in sequenza che li attendono tra marzo e aprile.

Fattore campo

Serve, insomma, una rimonta nella rimonta. Allo stesso tempo, il Cagliari deve guardarsi alle spalle. Soprattutto dal Palermo (staccato di due punti), ma anche da Modena e Ternana (sotto di tre). Il momento è cruciale, basta un passo falso per rimettere tutto in discussione. E se i pareggi aiutano a restare a galla, servono le vittorie per prendere il largo, non solo quelle in casa dove i rossoblù non perdono dal 1° ottobre (1-4 contro il Venezia) e dove - manco a dirlo - sperano di giocarsi la coda della stagione. Ricapitolando: chi vince il campionato (presumibilmente il Frosinone) sale diretto in Serie A insieme alla seconda (a oggi il Genoa). Terza e quarta entreranno in scena nella fase successiva dei playoff, che inizieranno pertanto in quattro: quinta contro ottava e sesta contro settima. Entrambe le partite si giocheranno in un’unica partita sul campo della squadra meglio classificata nella regular season che avrà la meglio qualora il risultato di parità dovesse persistere anche nei supplementari. Il Cagliari, da qui al 19 maggio, dovrà provare, pertanto, a insidiare almeno la quarta posizione per avere il coltello dalla parte del manico, nella speranza di arrivare all’extra time in una condizione atletica ottimale. Intanto, stanno recuperando gli infortunati di lunga data (anche se proprio l’altro ieri si è fermato di nuovo Rog, stavolta per un fastidio al polpaccio sinistro). Pavoletti e Nandez hanno già rotto il ghiaccio, domenica a Brescia potrebbero farlo anche Deiola e Di Pardo. Tutta un’altra squadra, insomma, in vista del rush finale con diverse soluzioni offensive per Ranieri che potrebbero risolvere, giusto in tempo, il problema del gol.

Gli scontri diretti

Il torneo entra nel vivo, dunque. Dopo Brescia e l’Ascoli in casa, ogni gara sarà uno scontro diretto per il Cagliari, e un’occasione quindi per guadagnare posizioni in graduatoria (o allontanare le inseguitrici): contro Reggina, Sudtirol appunto, Pisa, Frosinone, Parma e Ternana. Affinché i playoff non siano uno specchio per le allodole, ma la strada per tornare subito in Serie A.