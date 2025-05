Cagliari, lo zoccolo duro di Nicola 

Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Serve ora un ultimo sforzo per certificare la salvezza e chissà se Davide Nicola si affiderà ai soliti noti, domani a Como poi ancora con il Venezia in casa. Nel corso della stagione, l’allenatore piemontese - contrariamente al suo predecessore Ranieri - ha sempre avuto uno zoccolo duro di riferimento attorno al quale far girare gli altri in base al tipo di partita, alle caratteristiche dell’avversario o allo stato di forma di ognuno. Cinque-sei giocatori hanno caratterizzato il Cagliari edizione 2024-25, soprattutto in difesa dove, tra Luperto (il più utilizzato della rosa per minutaggio), Zappa, Augello (l’unico in campo in tutte le trentacinque partite sinora giocate) e Mina (sino a quando si è dovuto fermare per infortunio), è stata trovata quasi subito una quadra e un’identità forte a prescindere dal sistema di gioco.

La concorrenza

Adopo e Makoumbou sulla mediana (hanno rappresentato a lungo la coppia ideale) e Zortea sulla fascia destra (senza rivali, di fatto) i punti fermi del centrocampo, il reparto che ha variato maggiormente da agosto in poi considerato l’alto dispendio di energie, ma anche una concorrenza più alta dal punto di vista numerico e competitivo. Quella che, per esempio, non c’è stata in attacco dove Piccoli ha avuto così l’opportunità di costruirsi i famosi numeri da record giocando sempre dall’inizio, la maggior parte delle volte sino alla fine, e saltando solo la recente trasferta di Verona per squalifica.

Tempo al tempo

Hanno avuto un peso specifico anche Luvumbo, Deiola e Viola, pur tra alti e bassi. Legati per lo più al fastidio alla caviglia nel caso dell’angolano, ai box per due mesi. Ha giocato quindi quando ha potuto. Il sangavinese è stato un po’ il jolly della mediana, colui che ha interpretato meglio il lavoro di rottura di cui aveva bisogno il Cagliari in certe fasi in particolar modo, con grande intensità e spirito di sacrificio. Non a caso, Nicola lo ha impiegato in 26 partite su 35 e non ce n’è stata una in cui non si sia sentito ripagato. Il fantasista calabrese, a sua volta, è stato il valore aggiunto, e magari avrebbe avuto un minutaggio superiore se non avesse dovuto gestire la carta d’identità (tra quattro mesi spegnerà 36 candeline) e la tipologia di gioco. Mai un infortunio, però. Si è sempre allenato con regolarità dando così a Nicola più garanzie sulla trequarti rispetto a Gaetano che, al contrario, nonostante l’età, ha dovuto convivere con una serie di acciacchi per buona parte della stagione. Il fantasista napoletano (proprio l’altro ieri ha festeggiato il venticinquesimo compleanno insieme a tutta la squadra) non si è mai fermato, in ogni caso, provando quasi sempre a dare la scossa nel finale. Così come Marin che delle 30 partite sinora accumulate, solo 13 le ha giocate dal primo minuto.

Part time

Contributo sporadico per Felici, Pavoletti, Obert e Prati. L’esterno romano ha avuto il suo momento di gloria tra gennaio e febbraio per poi uscire completamente (o quasi) dalla scena. Rappresenta comunque il futuro del Cagliari. Così come lo slovacco e il regista dell’Italia Under 21 che, più di altri, hanno pagato cara la concorrenza e raccolto giusto le briciole. Già aveva previsto una stagione part time, invece, il capitano che ha giocato la prima partita da titolare addirittura alla trentaquattresima giornata, al Bentegodi, cogliendo l’attimo, però, e lasciando un segno indelebile sulla salvezza. Aspettando la certezza matematica che potrebbe arrivare sabato a Como, magari proprio con suo gol.

