Cagliari, lo spumante è già in frigorifero 

Cagliari 3

Atalanta 2

Cagliari (4-3-2-1) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez (28’ st Dossena), Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (12’ st I. Sulemana); Esposito (11’ st Palestra), Folorunsho; Mendy (1’ st Borrelli, 32’ st Belotti). In panchina Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Raterink, Albarracín, Liteta, Zappa, Trepy. Allenatore Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (28’ st Kossounou); Bellanova (11’ st Zalewski), Pašalić, de Roon (28’ st Éderson), Zappacosta (11’ st Krstović); De Ketelaere (32’ st Samardžić), Raspadori; Scamacca. In panchina Pardel, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, K. Sulemana, Obrić, Ahanor. Allenatore Palladino.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel primo tempo 1’, 8’ Mendy, 40’, 45’ Scamacca, nella ripresa 2’ Borrelli.

Note : angoli 4-6. Recupero 6’ pt-7’ st. Spettatori 16.260 per un incasso di 368.737 euro.

Iniziate pure a mettere lo spumante in frigo e a tirar fuori i calici delle grandi occasioni, ci siamo quasi, ormai. Vittoria e salvezza virtuale, quella matematica potrebbe arrivare già domenica prossima a Bologna per il Cagliari che rinasce sul più bello, batte l’Atalanta grazie a una doppietta del 19enne Mendy e un gol di Borrelli dimostrando testa, cuore e carattere (3-2 il risultato finale alla Domus) e allunga a +8 sulla Cremonese (terzultima e sotto anche negli scontri diretti) a quattro giornate dalla fine del campionato. Il conto alla rovescia è cominciato, dunque, per la squadra di Pisacane che, dopo due mesi di appannamento, mette a reddito una prima parte di stagione sopra le righe e dà la spallata decisiva uscendo dalla bagarre nel momento clou. Inutili le due reti di Scamacca (come all’andata) e il tentativo di arrembaggio di una Dea ancora stordita dall’eliminazione dalla Coppa Italia e che rischia di essere tagliata fuori da ogni competizione europea dopo la sconfitta di ieri.

Chi non ti aspetti

Doppia sorpresa nell’undici iniziale rossoblù: c’è Mendy nel cuore dell’attacco, non c’è, invece, il grande ex Palestra sulla corsia di destra. Pisacane sceglie così di rompere il ghiaccio con Caprile tra i pali, Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert sulla linea difensiva a quattro, Gaetano in regia, Adopo e Deiola ai suoi fianchi, Esposito e Folorunsho tra le linee alle spalle della punta senegalese. Rossoblù, dunque, schierati col 4-3-2-1. È il 3-4-2-1, invece, il modulo di riferimento della formazione bergamasca, a sua volta al via con Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Bellanova, Pašalić, de Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori e Scamacca.

Botta e risposta

Avvio a dir poco esplosivo del Cagliari al quale bastano sedici secondi per bloccare il risultato: da una palla recuperata da Adopo parte il contropiede, è lo stesso francese poi a scodellare per la testa di Mendy, proprio lui, a segno all’esordio da titolare. Sette minuti dopo firma addirittura la doppietta centrando il bersaglio col sinistro, stavolta, dopo la respinta di Carnesecchi sul tiro ravvicinato di Deiola. La mazzata per la Dea che rischia di andare ancora sotto sul diagonale di Esposito finito di poco a lato. Cresce, però, alla distanza e in cinque minuti, tra il 40’ e il 45’, confeziona la rimonta con Scamacca. Prima con un tiro a giro dal limite esterno dell’area, poi al volo sotto porta, in anticipo su Rodriguez, sul cross di Scalvini.

Il tris salvezza

Un fastidio alla coscia costringe Mendy a restare negli spogliatoi nell’intervallo, al suo posto Borrelli che ha un impatto altrettanto esplosivo. Già al secondo giro di lancetta scaraventa in rete la palla respinta da Kolašinac sulla conclusione di Folorunsho e segna così, dopo cinque mesi di astinenza, il gol del 3-2. Pisacane mette ulteriore benzina in campo inserendo Palestra e Sulemana. Dentro per l’Atalanta, invece, Krstović e Zalewski, poi ancora Éderson e Kossounou, infine Samardžić. Cambi forzati poi nel Cagliari: Rodriguez è costretto a cedere il testimone a Dossena, Borrelli a Belotti. E proprio il Gallo, in contropiede, ha l’occasione per chiudere il match ma si fa ipnotizzare da Carnesecchi sul più bello. La Dea ci prova con Pasalic (fuori di poco). Semplicemente mostruoso poi Caprile sul tiro a botta sicura di Krstović. Ancora il portierone decisivo, stavolta in tuffo, sull’incornata di Scamacca. Il finale è incandescente, ne vale la pena.

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