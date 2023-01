Cagliari lo applaudiva solo vestito d’azzurro 

«Il più generoso. Ha cercato il gol, ha effettuato recuperi sino alla linea di fondo campo degli azzurri, ha incitato perfino il pubblico a sostenere la squadra. Capitano vero, anche se poco fortunato». C’è tutto Gianluca Vialli, l’uomo anche più del calciatore, in queste parole che per lui scrisse trent’anni fa Dionisio Mascia, nelle pagelle di Italia-Svizzera, qualificazioni mondiali del 1994. Un pareggio miracoloso (al minuto 82 si era sullo 0-2) che avvicinò l’Italia a quello che poi sarebbe stato il secondo posto negli Usa: «Il pubblico è stato meraviglioso, ci ha incoraggiati e accompagnati sino a questo pareggio che vale una vittoria», disse Luca a fine gara.

Vecchie ruggini

Non è che il rapporto tra il Vialli calciatore e l’Isola (soprattutto quella con il cuore rossoblù) sia sempre stato idilliaco. Una volta, durante un vibrante Samp-Cagliari, proprio del 1992, l’attaccante blucerchiato fu espulso per un fallaccio su Mobili, proprio sotto gli occhi di Carletto Mazzone: ne nacque un diverbio che tracimò nel dopopartita, in televisione. Il vecchio maestro gli ricordò che gli doveva rispetto e aggiunse parole che oggi, se le riportassimo, assumerebbero un significato molto diverso da quello che l’allenatore volle certamente intendere. Al ritorno si strinsero la mano e finì lì. Sta di fatto che l’attaccante di Cremona nell’Isola non segnò mai, né contro il Cagliari, né quando venne con la Nazionale. La prima volta, nel dicembre del 1989, quando condivise il prato di Sant’Elia con Diego Armando Maradona. Era l’anteprima di un Italia-Argentina (quello del mondiale del 1990) che sarebbe stata una coltellata al cuore per i tifosi azzurri e finì 0-0 («Per colpa degli argentini. Avevano più paura di perdere che voglia di vincere. Dello spettacolo non gliene fregava nulla», disse amaro Vialli a fine partita). Al Cagliari, invece, segnò tre volte: in B con la maglia della Cremonese nel 1983-84 (finì 2-1), in A con la Sampdoria nel pirotecnico 2-2 del 1991 (chi non ricorda la rovesciata di Fonseca?) e con la Juve in un 3-1 a Torino.

Con Zola

Un sardo, Gianfranco Zola, lo incontrò a Londra, al Chelsea e in tre stagioni insieme qualcosa la vinsero: Coppa d’Inghilterra, Coppa di lega, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea. «Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro Pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo rispetto. Perché, in fondo, siamo sempre stati noi stessi: due ragazzi italiani e un pallone. Ciao Luca, compagno di viaggio», ha scritto ieri Magic Box sui suoi profili. Hanno condiviso la passione per Londra (dove entrambi vivevano) e per il golf, di cui anche Gianluca Vialli era appassionato: «Per il nostro sport lui e Massimo Mauro hanno fatto tanto e ricordo di aver partecipato a tornei di beneficenza in Sardegna in cui giocava anche lui», lo celebra Stefano Arrica, numero 1 della Federgolf regionale.