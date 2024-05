Cagliari, linea sempre più verde con Luvumbo, Prati, Sulemana e Obert 

«Si parla di giovani, a volte, in modo insensato, i giocatori sono forti e meno forti. I giocatori giovani forti possono essere plasmati, quindi è più stimolante per un allenatore». Le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri continuano a far rumore a Cagliari dove ci sono almeno quattro-cinque giovani al centro del progetto e l’obiettivo è proprio quello di plasmarli, ulteriormente. Soprattutto Luvumbo, che dopo aver fatto passi da gigante - con Agostini nella Primavera poi con Ranieri in prima squadra - spera ora nel nuovo allenatore per consacrarsi. Non solo Zito, autore di quattro reti e sei assist all’esordio in A e spesso decisivo nei momenti decisivi. Il prossimo, sarà un anno importante anche per Prati, Sulemana, Obert e pure per Oristanio se dovesse andare a buon fine il riscatto dall’Inter. Dalla Feralpisalò torna poi Kourfalidis, reduce da una stagione importante tra i cadetti nonostante la retrocessione dei lombardi e pronto a rilanciarsi nel calcio che conta.

L’anno di Zito

Linea verde rossoblù, più che mai con l’uscita di diversi veterani. Sotto i riflettori c’è soprattutto Luvumbo. L’angolano ha dimostrato di poter essere un fattore nella massima serie, anche se ancora deve trovare una collocazione tattica definitiva che gli consenta di essere meno prevedibile, altrettanto esplosivo e più incisivo. In questo momento è l’unico punto fermo dell’attacco rossoblù tra la partenza (per fine prestito) di Shomurodov e Petagna, l’attesa per il rinnovo del contratto di Pavoletti (è questione di giorni ormai) e i probabili addii di Lapadula e Mancosu (chi per un motivo, chi per l’altro). Già è filtrato l’interesse di qualche società più o meno importante (tra cui la Roma), ma il Cagliari tiene duro per ora, non vuole privarsi del suo talento più prezioso. A meno che non arrivi una proposta indecente, difficilmente quantificabile, tra l’altro, in questo momento considerate le potenzialità di Luvumbo, ventiduenne da soli due mesi e con margini di crescita molto ampi.

Nel cuore del campo

Così come Prati, che a vent’anni si è preso la Serie A, pur tra alti e bassi, dimostrando di avere testa e personalità, oltre alle qualità messe al servizio della squadra in una zona del campo nevralgica e quindi scivolosissima, soprattutto per un esordiente così giovane che tre anni fa di questi tempi si era appena lasciato alle spalle il campionato di Serie D con il Ravenna. Predestinato. Scelto personalmente da Giulini come ha tenuto a precisare lo stesso presidente il giorno del suo primo gol col Cagliari, contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il gol della salvezza. Certi passaggi a vuoto nel corso della stagione sono stati fisiologici, hanno fatto parte pure quelli della crescita e lo hanno reso caratterialmente più forte. Ancora deve migliorare nella gestione del pallone, ma ad agosto ripartirà da un’ottima base. Anche per Sulemana, classe 2003, è arrivato il momento di sollevare l’asticella. Sedici presenze in A col Verona, ventuno quest’anno col Cagliari arricchite da due gol, di cui uno pesantissimo, proprio contro la sua ex squadra. In questi giorni è arrivata poi la prima convocazione del Ghana, ulteriore step dal punto di vista anche dell’esperienza. Il futuro è adesso, insomma. È nel suo sguardo affamato di calcio. Nella freschezza atletica. Nella tenuta. Nel modo sfacciato in cui affronta ogni duello. Nella giocata che tira fuori quando meno te l’aspetti. Un centrocampista forte ancora da plasmare, però, per dirla alla Sarri. Dallo stesso Sarri, o da chi per lui.

Potere alla difesa

Sembra un veterano, ma in fondo ha solo ventun anni Obert, che ha messo altre undici partite in A nel proprio bagaglio dopo le sei all’esordio due stagioni fa, sempre con la maglia del Cagliari. È nella lista dei 32 pre convocati della Slovacchia di Calzona per gli Europei. È stato spesso soffocato dalla concorrenza o dalla precarietà della classifica, ha sbagliato quanto gli altri ma ha pagato più degli altri. Anche gli schiaffi presi, però, sono medaglie in un percorso di crescita. Il suo talento è acclarato, come Sulemana ha bisogno di essere plasmato per salire di livello. Lui, Luvumbo, Prati, il ghanese. Ma anche Kourfalidis e probabilmente Oristanio. Il Cagliari guarda avanti e la scelta del nuovo allenatore non sarà casuale.

