Cagliari, linea calda con Cremona 

Sempre più caldo l’asse Cagliari-Cremonese. I due club lavorano a una trattativa che potrebbe portare in Sardegna l’esterno offensivo norvegese Dennis Johnsen, con Paulo Azzi a fare il percorso inverso. Ma nelle chiacchiere tra Nereo Bonato e il collega grigiorosso Simone Giacchetta si è parlato anche di Gianluca Lapadula, che il Cagliari vuol cedere per liberare spazio in avanti e che piace anche alla Cremonese. Proprio il club lombardo ha in organico il giocatore ideale per sostituirlo in rossoblù, Federico Bonazzoli.

Chi si rivede

«Cerchiamo una punta», ha più volte ribadito Bonato, parlando delle priorità del Cagliari sul mercato invernale. Tanti nomi, per cercare un giocatore che possa affiancare Piccoli o possa farlo rifiatare al centro dell’attacco. E tra i tanti fatti, quello che sembra intrigare di più è proprio quello di Bonazzoli, classe ’97, che in questa stagione tra i cadetti ha totalizzato 4 reti in 16 presenze. Numeri non clamorosi, ma attenzione, perché Nicola conosce benissimo il giocatore, trascinatore a suon di gol nella salvezza della Salernitana nella stagione 2021-22, quella chiusa con la salvezza dei campani ai danni del Cagliari. Bonazzoli segnò 10 reti, quello che resta a oggi il suo record personale di marcature in un campionato, e di queste la metà le realizzò nelle tredici gare giocate con Nicola in panchina.

Scambio

Cagliari e Cremonese potrebbero così organizzare uno scambio di punte. Lapadula si trasferirebbe a Cremona, in una squadra in lotta per la promozione (i grigiorossi sono attualmente quarti) e che punterebbe sulle sue reti per raggiungere l’obiettivo. In Sardegna, invece, sbarcherebbe un giocatore, Bonazzoli, che vuole rimettersi in mostra in Serie A. Tra i dettagli da affrontare, quello non secondario del contratto, visto che Bonazzoli è legato alla Cremonese fino al 2028, mentre Lapadula è in scadenza.

Esterni

Lapadula e Bonazzoli, quindi, ma anche Azzi e Johnsen. L’esterno brasiliano, pure lui in scadenza, non scende in campo in campionato addirittura dal 25 ottobre. Poi solo panchina. Azzi ha mercato in Serie B e la Cremonese può essere la soluzione giusta, soprattutto in un’operazione che coinvolgerebbe il norvegese Johnsen, che andrebbe a completare la batteria di esterni offensivi a disposizione di Nicola. Johnsen, classe ’98, in questa stagione tra i cadetti ha collezionato 15 presenze, con un gol e cinque assist. Per lui anche una lunga esperienza a Venezia, dove ha potuto misurarsi anche in Serie A, dove ha messo insieme 26 presenze, con un gol e due assist.

Uscite

Azzi, Lapadula, ma non solo. Il ds Bonato cercherà una sistemazione in prestito per Kingstone e valuterà le offerte per Prati, Makoumbou e Marin, con l’obiettivo di tener duro per i primi due ed eventualmente monetizzare al massimo sacrificando il romeno. Solo dopo aver concluso gli acquisti di punta ed esterno e aver sfoltito la rosa, si penserà a ulteriori ritocchi, magari con un alter ego di Zappa (prossimo al rinnovo) ed eventualmente un sostituto di Wieteska, se il polacco dovesse partire.

