Cagliari, l’incubo-parcheggi tra errori e grandi incompiute 

Giorno o notte non fa più differenza, soprattutto sotto Natale. La rivoluzione del traffico in piazza Matteotti ha trasformato in un incubo il parcheggio di via Sassari, entrata e uscita sulla stessa strada. Il Comune accusa le Ferrovie («È casa loro») e la via di fuga in viale La Plaia resta un sogno. Il Comune ci mette del suo con l’eterna chiusura degli stalli in via Battisti («Ma a gennaio apriremo») e, sul multipiano di via Caprera, litiga con la Regione. La vergogna quotidiana è servita.

