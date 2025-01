Cagliari, l’inattesa débacle  contro i granata: solo stanchezza?   

Capire cosa sia successo a Torino, con una visione limitata alla partita, è semplice. La squadra è franata, non tanto sotto il profilo nervoso, quanto sul piano fisico. Stanchezza, ha poi sottolineato Davide Nicola, uno che conosce talmente bene – chi altrimenti? - ogni valore dei suoi calciatori da poter parlare con imponente cognizione di causa. Ascoltando nel ventre dello stadio “Grande Torino” le parole del tecnico, viene in mente il basket Nba, un campionato professionistico dove si va in campo ogni sera, o le squadre di calcio che fanno le coppe e dove le facce, per sommi capi, sono sempre le stesse. O il tennis, dove si gioca ogni giorno se sei uno che vale. Insomma, a cinque giorni di distanza da una prestazione dove hai impiegato ben più degli undici titolari, parlare di “stanchezza” per ragazzi iperallenati, nutriti con una cura maniacale e coccolati con ogni comfort possibile, beh, significa proteggere i tuoi da precise lacune viste sul campo.

Ci sta, un responsabile tecnico non è solo un allenatore, perché sei di fronte a un gruppo che hai voluto, plasmato e che soprattutto ti deve seguire. E questa squadra è sicuramente con l’allenatore, non ha dubbi sul sistema – faticoso, di certo – e, sempre parole del tecnico, una pausa può accadere.

In campo

Intanto, salviamo quello che si può. Sia benedetto chi ha imposto l’arrivo di Caprile, nonostante un organico già pullulante di portieri. Fra Milan e Torino, le parate passibili di viralità sui social sono almeno dieci, che significa in moneta sonante più o meno una decina di gol evitati. La difesa, dove le due colonne tirano la carretta da sempre e forse non avevano cognizione di quale attacco si potesse presentare due sere fa, ha vissuto una serata da incubo. La sagacia tattica di Vanoli di non dare punti di riferimento in attacco, dove arrivavano da tutte le parti, ha messo in crisi tutto l’impianto arretrato di Nicola. Zortea e Felici sono stati cancellati dalla partita, Marin e Deiola schierati in contemporanea hanno dato meno sicurezza al resto della squadra, privata in un colpo solo di Adopo e Makoumbou, ovvero quelli che hanno le chiavi del meccanismo. Solo stanchezza o il tentativo del tecnico, assolutamente lecito, di responsabilizzare quelli a cui spesso concedi solo un pezzo di partita? Piccoli sembra stremato. A Torino è stato poco brillante, per non dire nullo. Gaetano si è rimesso il vestito autunnale, profilo leggerissimo, pronto solo in appoggio e mai una giocata delle sue. Lo scenografico poker di cambi non ha prodotto una sola palla interessante, l’unica certezza è che il Toro ha segnato pochi secondi dopo l’ingresso delle forze speciali rossoblù.

Il futuro

Una squadra che batte Monza e Lecce, ovvero dirette concorrenti, e gioca quella partitona a San Siro col Milan non può scomparire dalla scena come a Torino. Il limite dell’incostanza è una scalata da affrontare, il piano B delle due punte non ha dato al Cagliari maggiore pericolosità. La speranza è che questo break concesso da Nicola serva a restituire autostima. Dal mercato, poi, ancora poco.

