Cagliari, lezione di calcio (e di vita) 

Che il gap con le big sarebbe stato così netto era plausibile, per quanto l’entusiasmo porti alle volte a pensare di poter superare ostacoli insormontabili (è successo e succederà ancora, per carità, e di entusiasmo attorno al Cagliari ce n’è ancora tantissimo, per fortuna). Lo stesso Ranieri era stato chiaro (sin troppo) quando - durante il ritiro in Val d’Aosta - preannunciava frequenti libecciate e mostrava qualche perplessità sul modo in cui i ragazzi più giovani soprattutto avrebbero dovuto poi gestire gli strascichi (proprio per questo ha chiesto e ottenuto altri due difensori esperti). La salvezza non passa certo per le partite con Inter, Milan, Napoli o Juventus e la prestazione al debutto col Torino resta il frutto di un’organizzazione impeccabile e di un’applicazione corale che hanno esaltato le qualità e le potenzialità di un gruppo-squadra, e resta il vero punto di riferimento quindi. Quel che è successo l’altro ieri alla Unipol Domus è comunque uno squarcio di realtà col quale i rossoblù dovranno convivere - cammin facendo - e a cui va dato un peso specifico affinché non diventi un precedente scontato. Nel primo tempo c’è stato un momento (più di uno, a dir il vero) in cui il divario era al limite dell’imbarazzo, come se tra le due formazioni ci fosse ancora una categoria di differenza. E l’impotenza tecnica (persino fisica, chiaramente mentale) palesata persino nel contrasto più banale ha rischiato di trasformare l’esordio in casa in un calvario. E anche nelle sconfitte più pesanti c’è sempre un limite oltre il quale è bene non andare.

Almeno Zito ci prova

Il punteggio è un dettaglio, al netto dei due pali colpiti (con Radunovic battuto). E il bilancio sarebbe potuto essere persino più ingombrante se l’Inter non avesse allentato la presa dopo lo 0-2 consentendo a Inzaghi di sperimentare soluzioni alternative e fare così in modo che anche gli ultimi arrivati potessero inserirsi in un partita ufficiale. Non è stata un’imbarcata ma virtualmente è come se lo fosse stata, insomma. E da qui deve ripartire il Cagliari, oltre che dal secondo tempo che, se non altro, ha rilanciato Luvumbo dopo il debutto opaco in casa del Torino. Le scorribande dell’angolano (che proprio ieri ha rinnovato il contratto sino al 2027) hanno reso il finale meno umiliante e ridato ai rossoblù quel pizzico d’orgoglio che servirà ora a preparare la gara con il Bologna, già sabato al Dall’Ara. È stato l’unico in grado di togliere certezze al Biscione con la sua esplosività, a campo aperto e negli spazi più stretti in area. In un modo o nell’altro è stato disinnescato dai difensori nerazzurri e anche questo la dice lunga sull’atteggiamento che dovranno avere i rossoblù, non solo contro l’Inter. L’imprevedibilità di Zito da sola non basta. E non bastano nemmeno la rabbia e l’orgoglio di Nandez, l’unico forse a salvare la faccia nel primo tempo. Il Cagliari deve difendere la Serie A così come l’ha conquistata: giocando da squadra. A prescindere dall’arrivo di Petagna e dal recupero di Lapadula e Mancosu, fondamentali come la crescita dei più giovani che solo nove giorni fa hanno fatto tremare il Toro.

