Cagliari, le tentazioni di Lapadula 

«A Cagliari sto molto bene». E il Cagliari sta benissimo con lui. Ventisei reti tutte d’un fiato e decisive, di cui ventuno in campionato, quattro nei playoff e una pure in Coppa Italia. Una stagione da incorniciare per Gianluca Lapadula, trascinatore e assoluto protagonista nella scalata rossoblù, non solo sotto porta. A 33 anni si è tolto una gran bella soddisfazione e ora ha la possibilità di confrontarsi con la Serie A per la quarta volta dopo le esperienze in chiaroscuro con le maglie di Milan, Genoa e Lecce. Ci arriva anche stavolta a modo suo, a suon di gol. Ma è davvero questo il percorso naturale in un momento cruciale della sua carriera? La carta d’identità pesa quanto le tentazioni che lo stuzzicano dal giorno dopo di Bari-Cagliari, inevitabilmente. Quale occasione migliore, del resto, per portare a casa l’ultimo vero contratto. Chi sta costruendo la squadra per vincere il torneo in B sta pensando a lui e sarebbe pronto a offrirgli ponti d’oro. Ma le sirene suonano ovunque, non solo in Italia. Ci sarebbe un’interesse persino dell’Alianza Lima, storico club del Perù che gli permetterebbe di giocare ogni weekend nel paese dove sono nati i genitori e che già rappresenta in nazionale. Proprio oggi il bomber rossoblù giocherà l’ultima amichevole con il Giappone prima delle vacanze. Poi si vedrà.

Scenari

L’Alianza? «Non c’è nulla, che io sappia. Ora poi sono concentrato sull’ultima partita della stagione, dopodiché penserò alle vacanze insieme alla famiglia», ha tagliato corto il capocannoniere indiscusso dell’ultimo torneo cadetto alla domanda di un giornalista peruviano dal ritiro della “Bicolor”. «Ho ancora due anni di contratto con il Cagliari», ha tenuto a precisare, «e mi trovo molto bene con i compagni e con l’allenatore», ha aggiunto. Poi sarà il mercato, chiaramente, a condizionare gli scenari. E questo Lapadula lo sa molto bene avendo cambiato sedici casacche sinora. Anche se questa Serie A la sente sua più che mai e per lui sarebbe una sorta di rivincita dopo l’ultima delusione con il Lecce. Tempo al tempo. Tutte le eventuali offerte, in Italia o all’estero, andranno messe sulla bilancia e pesate non solo dal punto di vista economico. Intanto, il Cagliari ci punta (anche se cercherà di rinforzare e ringiovanire il reparto offensivo a prescindere dal futuro di Lapadula).

La stagione

Voluto fortemente da Liverani la scorsa estate, e forse questa è l’unica nota di merito per l’ex allenatore nella sua breve (e fallimentare) parentesi sulla panchina rossoblù. Anche se poi la gestione ha lasciato a desiderare, alquanto schizofrenica. E, paradossalmente, a valorizzare Lapadula è stato chi lo ha poi sostituito. Tra Ranieri e l‘italo-peruviano è stato subito feeling, l’abbraccio a ogni gol è stata una delle immagini simbolo della cavalcata. Il tecnico di Testaccio lo ha messo nelle condizioni ideali per poter rendere al meglio e lui ci ha messo il carico da novanta. Spietato cecchino, ha segnato in tutti i modi. Di testa, di destro, di sinistro, persino con la coscia. A volte la palla quasi gli carambolava addosso per poi finire in rete. Un cannibale, non ha lasciato nemmeno le briciole in area di rigore. Grande trascinatore, tante volte ha scosso la squadra con il suo carisma nelle partite più complicate decidendole poi da solo. Leader tecnico e dentro lo spogliatoio, ha più volte indossato la fascia da capitano nonostante fosse solo al primo anno in rossoblù. Non a caso.

In campo

L’amichevole di oggi tra il suo Perù e il Giappone chiuderà una stagione indimenticabile, la più redditizia dopo quella di Pescara nella quale, sempre in Serie B, realizzò trenta gol tra campionato e playoff. Nel frattempo sono passati sette anni, a febbraio spegnerà 34 candeline e se in B non ha rivali, in A la musica cambia parecchio. Certo non riprovarci dopo tutti quei gol sarebbe un peccato. Comanda il mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA