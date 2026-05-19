Cagliari, le sette perle di Seba Esposito 

Le sette perle di Sebastiano Esposito. L’ultima contro il Torino, nel giorno della salvezza, è da rivedere e gustare sia nella preparazione che nell’esecuzione. Come un tocco da biliardo col destro verso l’angolino basso, imprendibile per il portiere Paleari. Un gol prezioso, provvidenziale, decisivo. Ha permesso al Cagliari di pareggiare dopo neanche un minuto dal vantaggio granata e di spazzare via sul nascere i fantasmi, come spesso è accaduto nel corso di una stagione che ha segnato per lui una svolta totale, al di là quindi dell’aspetto realizzativo.

Lo step decisivo

Il 23enne attaccante di Castellammare di Stabia (ne compirà 24 tra un mese e mezzo) sta cambiando proprio modo di interpretare il calcio: mettendo il suo talento cristallino al servizio dei compagni. Giocando per la squadra, senza per questo snaturarsi o soffocare il genio, la qualità, l’imprevedibilità e la purezza delle giocate. Una svolta innanzitutto mentale, dunque, allo stesso tempo tattica, inevitabilmente tecnica, in un contesto che quest’anno sembrava quasi creato apposta per lui. Ha chiuso già l’estate scorsa i rapporti contrattuali con l’Inter che si è tenuta giusto il 40% dell’incasso in caso di una futura rivendita da parte del Cagliari. Che in questo momento non sembra certo intenzionato a cederlo, anzi. Anche se in tanti gli hanno messo gli occhi addosso. Compreso il Napoli.

A un passo dal record

Con queste sette reti, Esposito è il capocannoniere della squadra. Gliene manca una per eguagliare il suo miglior score in Serie A, raggiunto la scorsa stagione con la maglia dell’Empoli. Spera di segnarla domenica sera a San Siro contro il Milan, quasi un derby per lui essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter dove gioca tutt’ora, tra l’altro, il fratello Pio. Dalla partita col Sassuolo all’ultima col Torino passando per quelle con Genoa, Juventus, Como, ancora Sassuolo e Cremonese: i suoi gol (insieme ai cinque assist) hanno contraddistinto per buona parte il cammino del Cagliari nel corso del torneo. Ha segnato in ogni modo, due volte persino di testa, non proprio la sua specialità. Perfezionando così il feeling con la porta avversaria.

L’altra faccia del bomber

Ma il vero step lo ha fatto - paradossalmente - in fase di non possesso rivelandosi l’uomo in più della squadra grazie a uno spirito di sacrificio (e abnegazione) che aveva lasciato solo intravedere nelle precedenti esperienze. E quel lavoro sfiancante e oscuro ha permesso alla squadra di avere un equilibrio e di respirare nei momenti di maggiore pressione dell’avversario. Un centravanti moderno modello a tutti gli effetti, insomma. Con una qualità nettamente superiore alla media, ma questo era arcinoto già prima che arrivasse al Cagliari.

Il ruolo di Pisacane

E un ruolo decisivo nella sua crescita, lo ha avuto indubbiamente l’allenatore che lo ha messo da subito al centro del progetto e lo ha tutelato e difeso quando faticava a sbocciare. I vari centravanti hanno ruotato là davanti, lui no, è sempre stato il punto di riferimento, nel bene e nel male, utilizzato anche come falso “nueve” all’occorrenza. E l’abbraccio con Pisacane durante i festeggiamenti alla Domus dopo la vittoria sul Toro è una delle immagini simbolo di questa salvezza. Così come quando è corso verso la panchina dopo il gol alla Cremonese per “strattonare” con rabbia affettuosa il suo allenatore. Bomber e leader. È cresciuto insieme al Cagliari, e questo suo percorso non è passato inosservato anche fuori dall’Isola. Sebastiano Esposito piace tanto allo stesso Torino, piace alla Fiorentina, piace persino al Napoli. Ma piace soprattutto al Cagliari.

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