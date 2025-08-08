Cagliari, le prove generali in Spagna 

Le prove generali a una settimana dall’esordio in Coppa Italia. Oggi il Cagliari sarà impegnato nel doppio test con il Santander, contro il Racing, squadra che milita nella seconda divisione spagnola e dalla quale, ventisette anni fa, acquistò gli uruguaiani Lopez e Abeijon, diventati poi delle bandiere. Due partite, dunque, una la mattina alle 10.30, l’altra alle 19. Entrambe saranno da novanta minuti allo stadio “El Sardinero” e verranno trasmesse in diretta in streaming attraverso il canale YouTube dello stesso club rossoblù.

Gli assenti

Sono rimasti nell’Isola Gaetano e Pavoletti, ancora alla ricerca di una condizione ideale avendo dovuto gestire i postumi di un intervento chirurgico al ginocchio prima di cominciare la preparazione vera e propria. Il fantasista napoletano, leggermente più avanti, potrebbe aggregarsi al gruppo già all’inizio della settimana prossima e puntare almeno alla panchina per la prima partita ufficiale della stagione. Non sono partiti nemmeno Luperto, che non ha smaltito del tutto il fatidio al polpaccio, e Radunovic, ancora out. In soccorso dalla Primavera, il difensore Cogoni e il portiere Sarno.

Le scelte

Ci siamo, dunque. Il “Trofeo Gigi Riva” ha dato diversi spunti indicativi, al di là del risultato finale. I due match di oggi dovranno rafforzare i concetti e, soprattutto, le scelte fatte sin qui da Pisacane, sia tattiche e tecniche. Presumibilmente, scenderanno in campo un Cagliari A e un Cagliari B, idem sul versante spagnolo, con i big magari schierati nel match serale. L’allenatore napoletano ha preferito non sbilanciarsi, vuole fare ancora alcune valutazioni prima di decidere come scindere le due squadre. Non è nemmeno escluso che utilizzi anche due sistemi di gioco diversi per dare ulteriore sfogo all’ultimo collaudo pre campionato.

Il tridente

C’è indubbiamente grande attesa per quello che potrebbe essere il tridente d’attacco titolare, al netto del mercato che lascia inevitabilmente tutto in sospeso sino al 1° settembre. Con Zortea (indisponibile per un risentimento muscolare nella gara con il Saint-Étienne) a destra, Luvumbo, dunque, di nuovo a sinistra e Piccoli al centro. Sotto i riflettori poi gli ultimi arrivati. Non ci sarà il turco Kiliçsoy, che ha iniziato ad allenarsi con la squadra solo lunedì (anche se già aveva rotto il ghiaccio col Besiktas giocando addirittura una partita di Europa League). Ci saranno, eccome, invece, Mazzitelli e Folorunsho, e chissà quale collocazione ha individuato per loro Pisacane che, oggi in Spagna, spera di avere risposte importanti dalla squadra anche (o soprattutto?) sotto il profilo atletico.

Test indicativo

Il Racing è un po’ più avanti con la preparazione considerato, tra l’altro, che la Segunda Division comincerà il prossimo weekend, e questo compensa in parte la differenza di categoria con gli spagnoli. Palla al centro, due volte. È ancora calcio d’agosto, ma il gioco si fa già duro

