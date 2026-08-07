Cagliari, le prove generali in onore del Mito 

Dopo il Saint-Étienne, il Nizza. Un’altra squadra francese sulla strada del Cagliari nel “Trofeo Gigi Riva”, giunto alla seconda edizione, oggi alle 20.30 alla Domus (la radiocronaca su Radiolina). Occasione speciale per ricordare e omaggiare il Mito, anche se il ricordo e l’omaggio dei tifosi è quotidiano. Tra l’altro, in ogni partita, quando scocca l’11’, parte il coro dalla Curva Nord: un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva .

Come lo scorso anno poi, il Trofeo sarà la prima uscita in Sardegna per i rossoblù, reduci dal ritiro a Ponte di Legno chiuso con l’amichevole in Germania con l’Union Berlino. E saranno le prove generali in vista dell’esordio stagionale ufficiale in Coppia Italia, venerdì prossimo.

In vetrina

Lo scorso anno finì 1-0, decise il match un gol di Adopo. Il francese, che era stato appena riscattato dall’Atalanta, continua a essere una delle certezze di una squadra profondamente rinnovata e scossa dal caso Esposito. Per quanto i segnali dati sul campo nel test tedesco siano stati più che incoraggianti. Con due protagonisti su tutti, Mendy e Trepy, entrambi a segno e tra i più attesi anche stasera alla luce del doppio collaudo: tecnico-tattico e atletico a due settimane esatte dall’inizio del campionato. In attesa di Daniel Maldini e Kevin Carlos (di proprietà proprio del Nizza). A loro, dunque, il compito di spazzare via il fantasma del 94 e dimostrare - sia all’allenatore che alla società - di essere gli uomini giusti al posto giusto al momento giusto.

Il collaudo

Squadra storica francese, il Nizza milita nella Ligue 1 che avrà le stesse tempistiche della Serie A. Il match di oggi diventa indicativo, pertanto, nell’evoluzione della squadra rossoblù avuta nel corso della preparazione, ancor di più dopo lo strappo con Esposito, che rappresentava un valore aggiunto dal punto di vista qualitativo con una tipicità tecnica. E uscendo dalla scena, costringe - inevitabilmente - Pisacane a cambiare qualcosa dalla trequarti in su.

Focus anche sul centrocampo, il reparto che ha subito lo scossone più grande rispetto alla passata stagione, sia negli interpreti che nello schieramento con il doppio mediano Winks-Romano alla consolle e Fazzini (tra i protagonisti del ritiro pre campionato in Val Camonica) più libero di spaziare. Per tutti e tre sarà, peraltro, il debutto alla Domus. Sotto i riflettori (e sotto esame) poi Deiola nella nuova veste di capitano, ma anche di difensore, al fianco di Rodríguez aspettando Mina, che è tornato ieri dopo il supplemento di vacanza post Mondiali, si è allenato ad Asseminello, ma dovrà rimettersi al passo dei compagni e ritrovare - pian piano - una condizione atletica quantomeno accettabile.

Probabili formazioni

Gli undici rossoblù a rompere il ghiaccio, schierati attraverso il 4-2-3-1, potrebbero essere pertanto Caprile in porta, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez e Obert sulla linea difensiva, Winks e Romano nel cuore del campo, Adopo più avanzato tra le due linee, Trepy e Fazzini larghi, Mendy o Borrelli punta centrale. Tra le stelle del Nizza - in campo presumibilmente con il 4-3-3 - i difensori Clauss e Bard e il portiere senegalese Diouf. Tra i francesci non ci sarà, chiaramente, l’attaccante spagnolo Carlos, rossoblù in pectore ormai. Su il sipario e palla al centro: Cagliari, è la tua serata, per onorare il Mito e capire come stai.

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