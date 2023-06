Nel capoluogo e in tutta l’Isola non si placa l’entusiasmo per il ritorno in Serie A del Cagliari. Un successo anche economico per la società di Tommaso Giulini che incasserà oltre 30 milioni per i diritti televisivi, fondamentali per provare a costruire una squadra competitiva anche nella massima serie. Dopo la lunga festa sono, infatti, iniziate le grandi manovre per il prossimo campionato.

