Cagliari, le emozioni del primo giorno 

Assemini. Giusto un leggero soffio di maestrale per rendere un po’ più fresca questa calda serata di luglio nel quartier generale di Assemini dove il Cagliari di Fabio Pisacane muove i primi passi. Una serata calda sia dal punto di vista climatico che emotivo. Una serata speciale. Brividi, sensazioni contrastanti, speranze. Una miscela esplosiva di emozioni fa così da spartiacque tra il campionato appena concluso e quello che verrà. Il raduno è fissato per 19. Gaetano, Di Pardo, Wieteska e Scuffet sono tra i primi ad arrivare, poi via via tutti gli altri alla spicciolata, compresi i ragazzi della Primavera, i più emozionati, sino a capitan Pavoletti che si presenta insieme a Rog suonando più volte il clacson come da tradizione lungo il vialetto. E come gran parte dei giocatori (molti ma non tutti, va detto) si ferma tra i tifosi e premia con autografi e selfie la lunga attesa di alcuni bambini per poi salutare il custode Tore Cao e varcare il cancello d’ingresso. Dando di fatto il via alla stagione 2025-26, la sua nona e ultima con la maglia rossoblù.

Assenti giustificati

Sfoderano tutti sorrisi smaglianti, gli occhiali da sole più sgargianti come i capelli biondo platino di Luvumbo e Deiola. Sulla pelle, invece, i segni delle vacanze sotto il solleone. Carichi come delle molle e pronti a ripartire, un mese e mezzo dopo la salvezza conquistata alla penultima giornata. Con qualche compagno in meno e una guida diversa. È il giorno delle presentazioni, anche se il nuovo allenatore è di casa al “Crai Sport Center” e conosce personalmente la maggior parte dei ventisei convocati presenti. Marin (fresco sposo) e Prati (il supplemento di vacanza per gli impegni con l’Under 21) si uniranno al gruppo domenica mattina prima della la partenza. Mina, invece, lo farà direttamente a Ponte di Legno, in Lombardia, dove inizierà la preparazione atletica e il ritiro vero e proprio. Questi due giorni nell’Isola serviranno più che altro per completare le visite mediche e i test propedeutici al lavoro che verrà svolto in Alta Val Camonica sino al 22 luglio.

Le parole di Pisacane

La sfida nasce a tavola. In pratica, i rossoblù si sono ritrovati ieri per cenare insieme e rompere così il ghiaccio nel modo più informale possibile. Con loro anche l’ultimo arrivato Borrelli che non ha avuto nemmeno il tempo di disfare la valigia, tra lo sbarco all’aeroporto di Elmas, il trasferimento al Tirso per la firma e l’arrivo quindi ad Asseminello dove ad accoglierlo c’era Zappa, altro fresco sposo rossoblù e suo compagno ai tempi del Pescara. Tutti i giocatori e i vari componenti dello staff tecnico sono stati accolti, invece, dal direttore generale Melis, dal consigliere d’amministrazione Riva e dal ds Angelozzi, arrivato a sua volta insieme al team manager Steri. Prima della cena, poi, Pisacane ha voluto radunare tutta la squadra per un saluto. Discorso breve con parole semplici ma determinate. E un entusiasmo contagioso.

Visite e test atletici

Il pernottamento non era obbligatorio non trattandosi di un ritiro, qualcuno ha scelto comunque di dormire nella Club House del centro sportivo per convenienza. Gli altri sono rientrati nelle rispettive case. Tutti si ritroveranno questa mattina per cominciare l’iter atletico e riprendere, magari, un po’ di confidenza con il prato verde. E con il pallone. I vari test permetteranno di bruciare le tappe della preparazione per poter così cominciare a fare subito sul serio a Ponte di Legno.

