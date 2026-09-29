Cagliari, l’azzurro di Romano non stinge 

Quindici minuti più i tre di recupero, una manciata di palloni toccati, giusto disimpegni in un match che aveva ormai preso la via dell’uscita con l’Italia sopra 4-1. Quindici minuti anonimi, verrebbe da dire, l’altro ieri alla Timsah Arena di Bursa, in Turchia. Quindici minuti fondamentali, invece, per il futuro azzurro di Alessandro Romano. Più importanti - paradossalmente - dei sessantacinque giocati da titolare al debutto contro il Belgio. Fondamentali, anzi. Con l’attestato di stima di Roberto Mancini in un momento cruciale, la conferma che l’avventura non è affatto finita, tutt’altro. E il suo ingresso è stato quasi una risposta sul campo da parte del ct di Jesi al collega dell’Under 21 svizzera Alex Frei che, poche ore prima, aveva stuzzicato il rimpianto del centrocampista del Cagliari che ha scelto di cambiare Federazione in corsa e di giocare quindi per una Nazionale diversa da quella elvetica con la quale aveva fatto tutto il percorso giovanile tra Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20.

Spazzati i fantasmi

Mancini è stato criticato parecchio per averlo schierato dall’inizio contro il Belgio, esponendolo eccessivamente - stando ai recensori più severi - al suo debutto e in una fase delicata per l’Italia. Considerata all’unanimità impeccabile, al contrario, la gestione del ct l’altro ieri in Turchia. Romano è stato rilanciato al momento giusto (con la vittoria ormai in tasca e senza pressioni quindi), ma anche al posto giusto (non come regista come quattro giorni prima, ma da mezzala come fa abitualmente in campionato). È subentrato al 75’, al posto del viola Fagioli, e in un quarto d’ora ha così spazzato via sul nascere i fantasmi e tutta quella negatività che aveva seguito la sua prima in azzurro. Giocate semplici, l’essenziale per riportare le critiche sui binari giusti (dopo il ko con il Belgio era stato individuato come capro espiatorio in un flop collettivo) e azzerare, di fatto, il suo percorso in azzurro.

La polemica continua

E mentre Romano prova a riprendersi tutta la credibilità guadagnata nelle prime cinque partite di campionato e persa contro il Belgio appunto, in Svizzera si continua a parlare della sua “fuga”. «Per noi non è una sconfitta», ha detto il responsabile dell’Under 21 Frei. Precisando: «Si è fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata, ma con quella italiana», la prima frecciata prima del carico da novanta. «Romano deve essere consapevole delle conseguenze: con l’Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera forse ne avrebbe giocate venti di fila».

I primi due gettoni

Magari il commissario tecnico dei “baby” svizzeri dava già per chiusa l’esperienza in azzurro di Romano e non pensava che sarebbe poi entrato nel finale della gara con la Turchia in una serata positiva sia per la classifica che per il morale, e di conseguenza per le prospettive di tutti i 23 giocatori che hanno preso parte alla trasferta. Romano compreso, Romano soprattutto che - a soli vent’anni e con sole sette partite in Serie A tra Roma e Cagliari - può già vantare due presenze con l’Italia aspettando il prossimo match con la Francia, venerdì a Parigi, e il replay con la Turchia, lunedì a Bologna.

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