Cagliari, lavori in corso  

Per il Cagliari tre giorni per smaltire le fatiche della Coppa Italia, prima uscita ufficiale della stagione, che aveva lasciato qualche livido e un pieno di crampi, dopo 120 minuti tiratissimi. Ieri mattina Claudio Ranieri ha aperto i cancelli di Asseminello per iniziare la settimana di lavoro che porterà all'esordio in campionato di lunedì sera contro il Torino, sotto la Mole, col fischio d'inizio alle 18.30 del calabrese Cosso.

Tutti dentro

Passato Ferragosto in famiglia, i rossoblù ora possono concentrarsi sulla prima di campionato, contro un Torino che promette corsa e pressione, come di regola per le squadre guidate da Juric. Ecco perché Ranieri non perde tempo. Come promesso, il tecnico è tornato su quanto visto contro il Palermo sabato scorso, rimarcando quegli errori che proprio non gli sono andati giù. Per esempio la rete subita da calcio d'angolo o la difesa scoperta sui cambi di gioco o sulle palle lunghe. Poi tutti in campo. Smaltite le fatiche di Coppa, anche chi sabato era uscito con qualche acciacco o la lingua di fuori ha lavorato regolarmente. Assenti i tre infortunati storici (Mancosu, Lapadula e Rog, in ordine di tempi di rientro), ancora in differenziato Desogus e Pereiro, con l'uruguaiano che ormai non viene considerato più da Ranieri, che lo ha bocciato fin dai primi allenamenti a gennaio. Dentro tutti gli altri, con attenzione particolare a Jankto e Shomurodov.

Corsa contro il tempo

L'esterno ceco, che sulla carta sarebbe il padrone della fascia sinistra nel 4-4-2 ideato da Ranieri, in questo precampionato non si è praticamente mai visto. Dopo la lunghissima trattativa per la firma sul contratto e i primi allenamenti ad Asseminello, Jankto si è fermato dopo pochi minuti durante la prima amichevole giocata a Olbia. Un fastidio muscolare che ha condizionato tutta la preparazione, facendogli saltare le amichevoli e la gara di Coppa Italia, osservata dalla panchina. Ora Jankto cercherà di recuperare con l'obiettivo di guadagnare qualche minuto a Torino, partendo ancora dalla panchina. Situazione diversa per Shomurodov, che non ha saltato un allenamento dal giorno del suo arrivo in ritiro in Val d'Aosta, ma partendo da un'estate totalmente a riposo. Come spiegato anche da Ranieri, l'attaccante uzbeko non è neanche al 50% della condizione e lo si è visto nei minuti giocati contro il Palermo, dove Ranieri ha messo tanta buona volontà, ma niente più. Oggi è in programma una doppia seduta.