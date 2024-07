Cagliari, lavori in corso a Chatillon Il Como vince nel primo test di Serie A 

Cagliari 1

Como 3

Cagliari (3-5-2) : Scuffet (46’ Radunovic), Zappa (46’ Wieteska), Hatzidiakos (46’ Di Pardo), Luperto (60’ Catena), Zortea (46’ Azzi), Deiola (46’ Adopo), Makoumbou (46’ Prati), Felici (46’ Viola), Augello (60’ Veroli), Luvumbo (60’ Kingstone), Pavoletti (46’ Piccoli). Allenatore Nicola.

Como (4-4-2) : Reina (Vigorito), Goldaniga (Cassandro), Sala (Kerrigan), Dossena (Barba), Iovine (Ghidotti), Stefezza, Baselli, Cutrone (Gabrielloni), Belotti (Verdi), Braunoder (Gioacchini), Da Cunha (Rispoli). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Marcenaro (Genova).

Reti : 12’ pt Cutrone, 21’ pt Belotti, 45’ Deiola pt, 27’ st Gabrielloni.

Note : spettatori 800 circa.

Chatillon . Primo esamino: rimandato. Il Cagliari che fatica, azzanna, riparte e riconquista, ne prende due in venti minuti da un Como decisamente più avanti. La rete quasi di rabbia di Deiola riapre un match che il ventaccio ha sporcato troppo spesso, nella ripresa il Cagliari è decisamente migliore ma chi passa è il Como, che la chiude dopo 27 minuti. Calcio di luglio, ma col pubblico rossoblù e contro una squadra di Serie A, matricola ambiziosissima e internazionale: il risultato non conta, sottolinea alla fine Nicola, ma c’è e bisogna commentarlo. Fra il grande, grandissimo lavoro quotidiano di Nicola e l’applicazione dei suoi dogmi – ripartenza veloce, attacco su ogni spazio e su ogni palla, difesa estenuante fin dall’area avversaria – per ora ci sono i tre gol del Como e la fluidità di una manovra che ha evitato, soprattutto nel primo tempo, le maglie – nel senso della catena – dei rossoblù. Il calcio di Nicola è dispendioso e richiede un’applicazione feroce, il tecnico lo sa e non sembra avere fretta.

Tre-cinque-due, Nicola punta su questo sistema e quello propone: davanti a Scuffet, ci sono Hatzidiakos al centro, Luperto a sinistra e Zappa a destra, in mezzo da destra Zortea, Deiola, Makoumbou, Felici e Augello, davanti Luvumbo e Pavoletti. Dossena si occupa con cura di Luvumbo, non lo fa girare e cerca sempre l’anticipo, asfissiante. Goldaniga segue Pavoletti e anche in questo caso il confronto lo vince la difesa. Vento, errori, Makoumbou che non verticalizza, il Como più lucido nel lasciare la propria area e più cinico: al 12’ un buco in mezzo favorisce Cutrone che dai 20 metri, in caduta, sferra un destro rasoterra che batte Scuffet, poco dopo Da Cunha sfiora il palo, al 21’ pallone filtrante per Belotti, il Gallo beffa Hatzidiakos e anche Scuffet.

Due schiaffi, poca personalità, gambe che girano ma non benissimo. Il Cagliari comunque risponde, alza notevolmente la linea difensiva e subisce sempre meno. Nel finale, dopo un corner di un buon Felici, la deviazione di Pavoletti favorisce Deiola, che ci mette il piattone e da un metro segna il primo gol valdostano.

Cambiano i protagonisti, e nel Cagliari anche il modulo, perché in mezzo sono in quattro e Viola è a ridosso dei due attaccanti Piccoli e Luvumbo, che poi lascia il posto a Kingstone. Doppia occasione Piccoli-Luvumbo, i due si mangiano un gol facile nella stessa azione, al 26’ ancora Cagliari vicino al pareggio, nel ribaltamento Catena sbaglia un rilancio e gli “ospiti” ne approfittano, Gabrielloni si presenta in area e punisce Radunovic.

Ma i rossoblù, nonostante il giorno di riposo a pochi passi e una sfida sfiancante, restano lì, a cercare il secondo gol. Cagliari tambureggiante, le seconde linee della squadra di Fabregas riescono a tenere, dalla tribuna si sente un “svegliatevi” che è solo un invito a provarci, non certo un rimbrotto. In tribuna Tommaso Giulini è con Giovanni Porcu, il nuovo sponsor: «Avete visto il Como con quattro davanti?», dice col sorriso. In campionato sarà decisamente diverso, il Cagliari sta cambiando princìpi. E ci vorrà un po’ per farseli entrare in testa.

