Cagliari, lavori completati ma la burocrazia frena la metro 

I lavori di raddoppio dei binari tra Cagliari e Monserrato, dopo quasi due anni, sono finiti. E anche il primo tratto della nuova linea 3 (Repubblica-San Saturnino) è stato completato. Eppure l’Arst, che gestisce i lavori, deve tenere i treni fermi in stazione. Stavolta la “colpa” è della burocrazia. Senza il sopralluogo dell’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che fa capo al ministero dei Trasporti, tutto resta bloccato. «Abbiamo fatto richiesta, siamo in attesa», dice Carlo Poledrini, dg di Arst.

