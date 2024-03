Cagliari, l’attacco sulle spalle di Lapadula 

Prosegue la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini in vista dello scontro diretto con la Salernitana. Il primo successo in trasferta, al Castellani di Empoli, ha ridato al Cagliari coraggio e autostima, oltre ai tre punti in classifica, e la sfida con l’ex Liverani può segnare la fuga dalla zona retrocessione. L’infortunio di Luvumbo (a rischio anche per la trasferta di Monza) condiziona inevitabilmente le scelte di Ranieri che, per quanto possibile, sembra comunque orientato a confermare il blocco delle ultime tre partite.

Il punto

Il forfait di Luvumbo è andato così ad aggiungersi a quelli di Pavoletti, Petagna e Mancosu. L’attacco del Cagliari fa leva pertanto su Lapadula (che cerca il secondo gol stagionale dopo quello al Sassuolo), Shomurodov, Gaetano e Oristanio, Quest’ultimo potrebbe sostituire l’angolano nell’aventuale 4-4-1-1.

Buone notizie, intanto, per Hatzidiakos che ieri ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo e spera, a questo punto, in una convocazione per il match con la Salernitana. Continuano, invece, a svolgere un lavoro differenziato Sulemana e Aresti che puntano a rientrare dopo la sosta. oggi nuova seduta mattutina, domani è in programma la rifinitura.

