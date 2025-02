Cagliari, l’arte della pazienza 

L’arte della pazienza. In campo e sugli spalti della Domus, sempre più un fattore nei match che contano. Il processo di maturazione del Cagliari di Nicola passa anche attraverso la gestione delle partite. Per la capacità di domare la frenesia e affrontare, allo stesso tempo, con consapevolezza i momenti più critici, in cui l’avversario sembra avere una marcia in più. Senza snaturarsi, dunque, e senza mai perdere la speranza e, soprattutto, la lucidità. Sfruttando al momento opportuno l’esplosività degli esterni e la qualità dei giocatori più offensivi. È successo contro il Lecce, ancora col Parma. Certo, il piglio aggressivo continua a essere un aspetto importante dell’identità rossoblù, ma non è più quello predominante. Non a caso Nicola, l’altro ieri nel post gara, ha tenuto a precisare che «la vittoria è stata costruita nel tempo», evidenziando la pazienza avuta dai suoi giocatori, ma anche dal pubblico. Lanciando un segnale di concretezza in una fase cruciale della stagione e lasciando agli altri, il collega Pecchia nello specifico, il rimpianto per aver giocato bene e raccolto zero.

Il pieno

La spallata, insomma, non è solo tecnico-tattica, ma anche mentale. Al di là degli episodi che indirizzano i risultati e degli errori individuali, fisiologici come l’imprevedibilità nelle giocate dell’avversario. Ma il vero valore aggiunto del Cagliari nel 2025 è la pazienza, appunto. Così sono arrivati dieci punti in sei partite. E gli ultimi tre in particolare hanno un peso enorme sia nella credibilità del percorso sia in classifica dove la situazione inizia a delinearsi a quattordici giornate dalla fine. Battendo il Parma, i rossoblù hanno fatto il pieno. Hanno intanto affossato i ducali, sempre più terzultimi, e portato così a +4 il vantaggio sulla zona retrocessione. Allo stesso tempo, hanno scavalcato altre tre squadre, lasciandone in tutto sei alle spalle e agganciando il Lecce a quota 24.

Il trittico di fuoco

Lo scenario ideale per il prossimo trittico di fuoco, tra l’Atalanta a Bergamo, la Juventus in casa e il Bologna ancora in trasferta. Il Cagliari si è messo nelle condizioni di poterlo affrontare con quel pizzico di spensieratezza che reprime eventuali timori reverenziali, ma che fa bene pure alla pazienza, sempre quella. Anche perché la salvezza non si decide soltanto negli scontri diretti, per quanto siano importanti. «Devi essere in grado di produrre punti anche nelle altre partite», ha tenuto a precisare il tecnico rossoblù domenica in sala stampa, dando il giusto peso al successo sul Parma ma provando ad allargare gli orizzonti. Lui stesso, poi, ha messo nero su bianco lanciando la sfida all’Atalanta sul proprio profilo Instagram: «Sappiamo quanto sia forte, ma sarà stimolante provarci». Con meno apprensione e due frecce in più nell’arco, Coman e Luvumbo. Il rumeno ha avuto un impatto esplosivo e confermato la bontà della scelta fatta sul mercato (lui e Caprile possono dare l’alzata decisiva così come l’avevano data un anno fa di questi tempi gli arrivi di Mina e Gaetano). L’angolano avrà una settimana per mettersi a pieno regime. Insomma, nel momento decisivo il Cagliari c’è.

