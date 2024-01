Cagliari, l’arte del sapersi accontentare 

L’arte del sapersi accontentare paga e rassicura aspettando tempi migliori. Il pareggio di Lecce, provvidenziale per come si stava mettendo la partita, dà un senso anche a quello precedente in casa con l’Empoli, apparentemente indigesto. Due punti preziosi come il pane, alla fine, che consentono al Cagliari di tenersi a galla in un momento evidentemente delicato della stagione per svariati motivi e - complice la pochezza della concorrenza - di lasciarsi addirittura la zona retrocessione alle spalle. La reazione al gol di Gendrey è stato il segnale (forte) che Ranieri si aspettava dopo la brutta serata di Milano in Coppa Italia. Chiudere il girone d’andata a quota quindici ammortizza, tra l’altro, i recenti passi falsi e valorizza la crescita di una squadra in evoluzione spazzando via i fantasmi di inizio stagione. Detto questo, nei prossimi cinque mesi servirà un cambio di marcia. «Quindici più quindici fanno trenta e non basterebbero per salvarci», ha tenuto a precisare lo stesso Ranieri subito dopo la gara di “Via del Mare”. Perché i pareggi aiutano a sopravvivere, ma gli obiettivi passano prevalentemente per le vittorie.

I numeri dell’andata

Sono in tutto tre le vittorie ottenute dai rossoblù nella prima parte del campionato, tutte alla Unipol Domus. Due in otto giorni, contro Frosinone e Genoa, e l’ultima, l’11 dicembre, sul Sassuolo. Un bilancio più agro che dolce considerati anche i gol subiti in 19 partite (32) e quelli realizzati (17): il Cagliari ha la quinta peggior difesa e il quarto peggior attacco. E non a caso occupa il quartultimo posto in classifica. Oggi, tanto per intendersi, sarebbe salvo proprio grazie ai 6 pareggi che non daranno la felicità, ma aiutano a cercarla. «Quando ti rendi conto che non riesci a vincere, è importante non perdere», ripete spesso Ranieri, e non solo lui. E i suoi giocatori l’altro ieri in Salento hanno così dimostrato di avere una buona corazza considerata anche l’emergenza, soprattutto in attacco.

Il programma

Il calendario asimmetrico ora spariglia le carte, è un po’ come se domenica contro il Bologna iniziasse un nuovo campionato. L’avvio non è certo insidioso come quello dell’andata, lo stesso Cagliari non ci arriva poi acerbo e inconsapevole come ad agosto. L’asticella è comunque alta e le prime tre partite prima del gran ritorno a Roma di Ranieri contro i giallorossi di Mourinho, possono indirizzare il cammino. Domenica il Bologna in casa, appunto, sette gironi dopo la trasferta di Frosinone (dopo il clamoroso 4-3 di due mesi fa), poi il Torino ancora nell’Isola. Tre partite per dare subito la seconda spallata stagionale dopo quella decisiva tra fine ottobre e inizio novembre. Già la sfida con gli emiliani di Thiago Motta sembra scritta nel destino, poi, per sfatare uno dei due tabù che il Cagliari ancora si trascina: conquistare punti contro le big del campionato (e il Bologna lo è diventata, eccome, grazie a un sorprendente quinto posto). L’altro tabù in trasferta, dove Pavoletti e soci hanno conquistato solo tre punticini, compreso l’ultimo a Lecce. Solo il Frosinone ha fatto peggio. Lo stesso Frosinone contro il quale potrebbero sfatarlo tra due settimane allo stadio “Benito Stirpe”. La svolta, insomma, passa ancora una volta per Di Francesco. Prima, però, c’è il Bologna. Da temere e battere allo stesso tempo.

