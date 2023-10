Cagliari, l’apoteosi al 96’ 

Cagliari 4

Frosinone 3

Cagliari (4-3-2-1) : Scuffet; Nandez (43' pt Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Deiola (1' st Pavoletti); Mancosu (18' st Viola), Jankto (18' st Azzi); Luvumbo (18' st Oristanio). In panchina Radunovic, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Sulemana, Lapadula, Shomurodov, Pereiro, Petagna. Allenatore Ranieri.

Frosinone (4-2-3-1) : Turati; Lirola (29' st Oyono), Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini (35' st Okoli), Berrenechea; Soulé, Reinier (29' st Bourabia), Bàez (10' st Garritano); Cuni (10' st Cheddira). In panchina Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 23' e 37' Soulé; nel st 4' Brescianini, 27' Oristanio, 31' Makoumbou, 49' e 51' Pavoletti.

Note : ammoniti Romagnoli, Prati, Bourabia, Okoli, Marchizza. Al 29' pt Mancosu ha sbagliato un calcio di rigore (traversa). Spettatori 15.936, incasso 299.137 euro. Angoli 7-5 per il Frosinone. Recupero 4' e 9'.

All’inferno e ritorno. Chi c’era, se la ricorderà per sempre. Perché Cagliari-Frosinone è stata una partita indimenticabile, irreale, impossibile. Era messa malissimo, poi il cuore rossoblù ha scritto un’altra pagina di calcio e anche di altro. E c’è un eroe, il solito, che a questo punto ci autorizza a pensare che non sia un caso. Il capitano, si chiama Leonardo Pavoletti e sa come trascinare la gente. Uno, due, tre a zero, il Cagliari era sul fondo del baratro, poi spingi da una parte, provaci dall'altra, con la gentile collaborazione del Frosinone, la partita ha cambiato padrone. Uno, due, tre, perfino il quarto. Pazzesco. Lo stadio sembrava finalmente uno stadio, in quei minuti di recupero da infarto dove sembrava di volare. Prima vittoria, tre punti incredibili e adesso via, vietato smettere.

Il primo tempo

Ranieri sceglie Jankto come partner di Luvumbo, conferma Mancosu e difende a quattro con Nandez a destra. Una sola punta e due incursori. Di Francesco ha un attaccante, Cuni, un guastatore dai piedi d’oro come Soulè a destra (mancino), Brescianini in mezzo a dettare i tempi.

Il Cagliari parte bene, questo sistema già visto a Salerno sembra funzionare: pressing, occasioni, carattere. Ma il primo tiro è degli ospiti, Soulè impegna Scuffet (8’). Il Frosinone è attento ma subisce al 18’ la prima palla gol: Luvumbo ubriaca Lirola, da sinistra mette rasoterra al centro, il piattone di Prati è respinto da Turati ma Mancosu era in fuorigioco. Al 21’ Pairetto ferma una ripartenza del Cagliari, sul ribaltamento arriva il gol. Dossena prova a rigiocare un pallone vagante, ma è un passaggio per Soulè che scambia con Reinier, in area il sinistro dell’argentino è letale: 0-1. Il Cagliari reagisce, Goldaniga di testa va a colpo sicuro al 29’ ma Turati ci mette i pugni. Il Var prende, il Var ti restituisce: al 30’ il fallo di mano di Soulè in difesa su Deiola porta il Cagliari sul dischetto. Mancosu spiazza Turati ma non la traversa, poi Jankto sbaglia a porta vuota. Quando gira male…

I rossoblù vanno in confusione, regalano un corner al 33’ e 4 minuti dopo la frittatona: Soulè parte dai trenta metri, sembra un mago, si libera di Makoumbou e Dossena con due finte e la deposita in rete. Roba da non credere: 0-2, Frosinone padrone del campo. Nuova reazione: al 39’ Luvumbo sempre da sinistra serve un gran pallone per Jankto in area, piatto e palla a un centimetro dal palo. Nandez si fa male - coscia sinistra - ed esce in lacrime, dentro Zappa. Ancora Cagliari: palo di Mancosu a colpo sicuro, di testa. Sì, sembra proprio una giornataccia.

L’apoteosi

Si riparte, c’è Pavoletti per Deiola. Cantano gli Sconvolts dopo 45’ di silenzio. E al 4’ Brescianini teoricamente chiude la partita: dribbling in area da destra e col sinistro infila Scuffet. 0-3. Triplo cambio di Ranieri al 18’: Viola per Mancosu, Oristanio per Luvumbo, Azzi per Jankto. Sempre quattro dietro, in mezzo Prati e Makoumbou, poi un trio d’attacco – Oristanio, Viola e Azzi – con Pavoletti. Zappa di testa su corner di Viola cerca l’angolo sguarnito ma Monterisi la devia di testa. Al 27’ comincia la scalata. Oristanio si inventa un gran gol, sinistro in area da destra nell’angolo più lontano: 1-3. Passano 4 minuti e Makoumbou ruba palla a Romagnoli, entra in area e la piazza a sinistra: 2-3. È un’altra partita, lo stadio è una bolgia. Un minuto dopo Pavoletti viene travolto, è rigore. La Unipol Domus trema, ma il Var e Pairetto dicono di no. La partita cammina sul cornicione, sono 7 i minuti di recupero.

Al 49’ – 4 oltre il novantesimo – Viola batte un corner, la palla gli torna addosso, il secondo cross è una pennellata per Pavoletti, che la piazza di testa al “sette”, 3-3. Non si capisce più niente, è il 51’ quando una pallone buttato in mezzo da un Cagliari arrembante cade al centro dell’area, Pavoletti – sì, lui, come a Bari – la butta dentro, 4-3. Non è possibile, ma è successo davvero. Il Frosinone sfiora perfino il pareggio, chi salva sulla linea? Pavoletti. Pairetto decide di fischiare. “Tifo Cagliari e boh” è una liberazione. Cantano tutti, anche Pavoletti. Di Francesco no.

RIPRODUZIONE RISERVATA