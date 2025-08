Cagliari, l’anno della verità per Prati 

È stato uno dei motivi che ha portato allo scontro il Cagliari e Davide Nicola, sino al divorzio nonostante la salvezza e altri due anni di contratto. L’attuale tecnico della Cremonese proprio non lo vedeva, non lo considerava propedeutico al suo tipo di calcio e gli ha concesso appena dodici chance, di cui solo otto dall’inizio. In tutto 573 minuti. Poco, pochissimo. Neanche il minimo sindacale considerate poi le aspettative della società, che sul suo talento aveva investito 5 milioni tre estati fa quando giocava in Serie B con la Spal. Ora, però, si apre un nuovo capitolo per Matteo Prati, al centro del progetto rossoblù e cuore pulsante del centrocampo di Fabio Pisacane che, al contrario del suo predecessore, stravede per lui e sta provando a metterlo nelle migliori condizioni possibili costruendogli attorno una struttura solida in grado di reggere gli urti della Serie A e valorizzare, allo stesso tempo, la qualità del suo destro.

Passo dopo passo

Il 21enne regista ravennate è ancora alla ricerca di una condizione ottimale, come la maggior parte dei compagni, del resto. Queste prime amichevoli gli stanno servendo, però, anche per ritrovare gli automatismi e le misure, oltre al ritmo, dopo un campionato trascorso per lo più in panchina (le uniche soddisfazione le ha avute con la maglia azzurra dell’Under 21). Contro il Saint-Étienne probabilmente non è andato oltre il compitino, soprattutto in fase difensiva ha, tuttavia, dimostrato di avere il peso, l’approccio e la giusta cattiveria agonistica per poter reggere il confronto. Affiancato per l’occasione da Deiola e Adopo aspettando anche il supporto degli ultimi arrivati Folorunsho e Mazzitelli. Quest’ultimo potrebbe essere anche una sua alternativa in cabina di regia.

Il ruolo e l’infortunio

Cresciuto con il mito di De Rossi, di cui è stato un giocatore a Ferrara e per il quale ha scelto il numero 16 da quando è nell’Isola. Voluto fortemente da Giulini, valorizzato da Ranieri, non si è poi ritrovato con Nicola, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori proprio mentre l’allenatore piemontese stava cercando una quadra a centrocampo e sembrava averla trovata una volta per tutte con la coppia Adopo-Makoumbou. Senza play, dunque. Il 4-3-3 di Pisacane visto nel Trofeo Gigi Riva sembra scritto per lui, invece.

Cremonese-Cagliari

Per Matteo Prati è l’anno della verità, dunque. Oltre alla fiducia della società e dello staff tecnico, sente addosso quella della squadra e dei tifosi che gli sono stati accanto anche nei momenti bui, quando la Serie A sembrava essergli sfuggita di mano e faticava a gestire mentalmente una situazione ai limiti del surreale dopo aver toccato il cielo con un dito. Sta a lui, ora, dimostrare di essere all’altezza. A sé stesso, innanzitutto. Quindi all’allenatore, al presidente, ai compagni, al pubblico della Unipol Domus. E a chi lo ha ignorato per mesi (Cremonese-Cagliari, giusto per la cronaca, è in programma all’ultima giornata d’andata, il giorno dell’Epifania).

RIPRODUZIONE RISERVATA