Cagliari lancia la grande sfida con Cus, Pirri e Atletico 

Tre società cagliaritane ai nastri di partenza della Promozione. Dopo essersi affrontante nel triangolare di Coppa Italia, Atletico Cagliari, Cus Cagliari e Calcio Pirri domenica faranno l’esordio in campionato. Formazioni con tanti giovani interessanti che possono ambire a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

L’obiettivo principale è la salvezza. «Ci sono squadre più attrezzate dal punto di vista tecnico rispetto alle cagliaritane», esordisce l’esperto tecnico del Pirri, Paolo Busanca, «con risorse economiche differenti. Su tutte Villacidrese e Terralba. Compagini forti che hanno investito. È vero che noi abbiamo un bacino d’utenza più ampio, ma il budget è inferiore. Per questo puntiamo tantissimo sul settore giovanile. Il Cus», prosegue, «ha una rosa importante. Nella scorsa stagione ha lottato per una posizione playoff sino alla fine chiudendo, poi, al sesto posto». Il Pirri si era classificato quarto, sorpresa della stagione 2023/2024. «Siamo reduci dall’aver disputato un campionato oltre le più rosee aspettative», dice Busanca che in passato ha guidato l’Atletico Calcio in Serie D. «Sarà difficile ripetersi considerato che abbiamo perso qualche elemento. Nell’organico ci sono tanti giovani. Non hanno esperienza, ma ciò non toglie che si possa far bene. È un’incognita. L’obiettivo è quello di tenere la categoria».

Nel triangolare di Coppa, ha avuto la meglio l’Atletico Cagliari. «Contro di noi», aggiunge Busanca, «poteva anche perdere. Abbiamo sprecato tanto ed è terminata in parità. Sul campo, dell’Atletico in terra battuta, dove ha già superato il Cus, sarà difficile fare punti per tutti».

E domenica inizia il campionato. Il Pirri sarà atteso sul campo della Villacidrese. «Esordio di fuoco. Ha giocatori come Mboup, Ragatzu, Porcu, Piras, Saias per citarne alcuni. Sulla carta non ci sarebbe partita. Cercheremo di sfruttare le nostre carte puntando su entusiasmo e forza del gruppo». Il Cus ospiterà l’Arborea. «Partita difficile. L’Arborea può recitare il ruolo di outsider per il salto di categoria». L’Atletico farà visita all’Uta. «Matricola», chiude, «da prendere con le pinze».

RIPRODUZIONE RISERVATA