Cagliari, lampo di Bellucci 

Con il pubblico scoraggiato dalla giornata autunnale, si è cominciato a giocare. Prima di perdere il palermitano (che nel curriculum ha la clamorosa semifinale del Roland Garros), l’Italia aveva riempito le caselle vuote del tabellone, portando avanti Stefano Travaglia (che ha battuto in due set Andrea Pellegrino, poi ripescato come lucky loser), Gianluca Mager (alt a Salvatore Caruso), Alessandro Giannessi (ai danni dell’austriaco Alexander Erler), oltre al canadese Steven Diez. Nel primo derby dei sedicesimi, Giulio Zeppieri sbuffava per due ore e tre quarti prima di avere la meglio su Andrea Vavassori: 7-6 (0), 4-6, 6-4 e un piccolo passetto in avanti verso la top 100 mondiale.

Un sguardo al tabellone, uno alle previsioni meteo. Un’occhiata sul centrale e una alle nuvole che incorniciano di un poco rassicurante grigio-piombo il profilo “a stampo di budino” di San Giorgio e Caterina. Le prime due giornate del Sardegna Open, che hanno esaurito il tabellone delle qualificazioni e aperto quello principale, hanno avuto vento e pioggia come protagonisti. Forse più ancora degli stessi giocatori, che si sono malvolentieri adattati a giocare tra la polvere rossa che volava (lunedì) e la pioggia che scendeva sottile (ieri). Da tutto questo si è chiamato fuori (problemi fisici) Marco Cecchinato ed è stata la prima notizia “pesante” di questo inedito Challenger 175, rimasto con otto top 100 nel seeding, poi diventati sette dopo la sconfitta di Schwartzman.

Il tricolore

Con il pubblico scoraggiato dalla giornata autunnale, si è cominciato a giocare. Prima di perdere il palermitano (che nel curriculum ha la clamorosa semifinale del Roland Garros), l’Italia aveva riempito le caselle vuote del tabellone, portando avanti Stefano Travaglia (che ha battuto in due set Andrea Pellegrino, poi ripescato come lucky loser), Gianluca Mager (alt a Salvatore Caruso), Alessandro Giannessi (ai danni dell’austriaco Alexander Erler), oltre al canadese Steven Diez. Nel primo derby dei sedicesimi, Giulio Zeppieri sbuffava per due ore e tre quarti prima di avere la meglio su Andrea Vavassori: 7-6 (0), 4-6, 6-4 e un piccolo passetto in avanti verso la top 100 mondiale.

Big match

Gli appassionati più coraggiosi hanno cominciato a fare la conoscenza di alcuni dei favoriti. Il nippo-americano Taro Daniel ha battuto lo statunitense Aleksandar Kovacic agevolmente (con un passaggio a vuoto nel 2° set). Poi, sotto la pioggia, il georgiano Nikoloz Basilashvili si è sciolto dinanzi all’arrembante australiano Thanasi Kokkinakis. Quindi, il giovane Mattia Bellucci ha rischiarato la serata cagliaritana spegnendo le velleità di Diego Schwartzman. Il 21enne bustocco ha ceduto il primo set, prima di travolgere l’argentino, parso l’ombra del giocatore che si arrampicò nella top 10.

Le parole di Binaghi

Magari un po’ di delusione serpeggiava tra i tifosi che speravano di vedere gli azzurri (si era parlato di Berrettini, poi di Musetti, tra gli altri). Ci ha pensato il presidente federale Angelo Binaghi, che qui al Tennis Club Cagliari è nella sua alma mater , a ricondurre le cose nella giusta dimensione: «Tornei come questo Challenger 175 rappresentano la categoria più alta oggi a disposizione per entrare con un nuovo evento nel mercato del tennis mondiale. Il livello è altissimo, il parco giocatori ottimo con nove dei primi 100 del ranking mondiale e anche un gran numero di italiani emergenti, alcuni dei quali reduci da ottime prestazioni come Luca Nardi o Andrea Vavassori», ha detto in mattinata. Poi ha ricordato i precedenti più “freschi”, quelli del 2020 a Santa Margherita di Pula e del 2021 a Cagliari: «Negli anni scorsi la Sardegna ha ospitato due tornei di categoria Atp 250, ma si giocava a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. Finalmente anche il pubblico sardo ha la possibilità di godere di un bellissimo spettacolo». La speranza adesso è intanto «che questa edizione sia la prima di una lunghissima serie» e poi che ci sia modo di crescere, perché «un torneo come il Sardegna Open può sicuramente ambire al gradino superiore, diventando una tappa dell’Atp Tour. L’obiettivo nel medio termine è ragionevole: è l’obiettivo dei giocatori, può esserlo anche dei tornei». Oggi alle 10 si riparte con i sedicesimi.

Risultari di ieri. Qualificazioni : Diez (can)-Barrientos (Col) 6-0, 4-6, 6-3; Giannessi-Erler (Aut) 7-5, 6-1; Mager-Caruso 7-6(5), 6-3; Travaglia-Pelle- grino 6-4, 6-3. Sedicesimi : Zeppieri-Vavassori 7-6 (0), 4-6, 6-4; Kokkinakis (Aus)-Basilash- vili (Geo) 6-4, 6-3; Daniel (Gia)-Kovacevic (Usa) 6-1, 4-6, 6-1; M. Bellucci-Schwartzman (Arg) 2-6, 6-2, 6-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata