Cagliari, l’altra faccia di Luvumbo 

Nelle prime giornate segnava solo lui. «Ci ha tenuto a galla nel momento più difficile, non dimentichiamolo», ha tenuto a precisare Ranieri dopo Lazio-Cagliari, quando sembrava faticare oltre il dovuto e, nel frattempo, il tecnico di Testaccio iniziava ad avere l’intero arsenale offensivo a disposizione. Ma proprio in quella fase Zito Luvumbo stava cambiando prospettiva per arginare gli avversari che, superato il fattore sorpresa, hanno iniziato a conoscerlo, temerlo, e cercato così le contromisure per provare a fermarlo. Più lontano dall’area di rigore, il 21enne angolano ha sempre la porta avversaria nel mirino, ma tende più a cercare lo spunto per il cross. Che poi lui arriva in Italia proprio come esterno e sulla fascia impazzava nella Primavera di Agostini. Così è nata, due settimane fa contro il Sassuolo, la rovesciata di Pavoletti al 99’ e sei minuti prima il pareggio di Lapadula, così è arrivato il gol della speranza a Napoli dello stesso capitano rossoblù. Meno reti e più assist, insomma, ma sempre incisivo.

C’è il suo zampino

L’evoluzione di Luvumbo, che ha dimostrato da subito di poterci stare, eccome, in Serie A, ma che ancora deve trovare una sua identità. Il tempo gioca dalla sua parte, ha la fortuna poi di avere un maestro come Ranieri che gli sta addosso come un padre con un figlio e lo martella in allenamento. Acquistato tre anni fa come esterno mancino a piede invertito per il 4-3-3 di Di Francesco, oggi usa il sinistro e il destro indifferentemente consentendo così all’allenatore di poterlo utilizzare in qualsiasi lato del campo. I primi mesi Ranieri lo ha stimolato a cercare la porta da qualsiasi posizione, ora pretende che sia anche più propedeutico alla squadra e alla punta che domina l’area di rigore. La sua esplosività ha spaccato e spiazzato anche i difensori più navigati in avvio di campionato, costringendo gli avversari a studiarlo attentamente. Ha pagato così lo scotto del noviziato a scoppio ritardato, si è comunque evoluto. E ogni volta che viene chiamato in causa da Ranieri, lascia il segno. Non a caso, negli ultimi tre gol del Cagliari c’è il suo zampino. La prossima contro il Verona sarà la penultima partita prima della partenza per la Coppa d’Africa in programma in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio. Dovrà saltare almeno quattro giornate in campionato. Indubbiamente una grossa perdita per Ranieri, come se già non bastassero le sirene dal mercato. In ogni caso, Zito non lascerà il Cagliari a gennaio. Anche se dovesse arrivare una proposta indecente, resterà nell’Isola sino a giugno. La sua sfida rossoblù è appena entrata nel vivo.

