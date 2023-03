Cagliari, l’allenamento è una festa  

Porte aperte ad Asseminello per i tifosi, che hanno voluto dare un sostegno ravvicinato al Cagliari, in vista di una sfida, quella con la Reggina, che il primo spareggio-promozione di una lunga serie. Grande protagonista il maestrale che ha condizionato ogni giocata dei rossoblù in campo. Quel campo dove a comandare è sempre Claudio Ranieri: giubbotto pesante, cuffia ben calata sulla fronte e ordini lanciati a un gruppo che ritrova, anche se solo parzialmente, Kourfalidis e Viola. I due centrocampisti hanno svolto il riscaldamento iniziale insieme ai compagni, prima di spostarsi sul campo attiguo, con la speranza di vedere i propri nomi nella lista dei convocati per Reggio Calabria. Una speranza coltivata anche da Luvumbo, anche lui in personalizzato, ma non da Pavoletti e Rog, ancora costretti al forfait.

Prove tecniche

Applausi per tutti, all'ingresso in campo, ma l'ovazione è sempre per Sir Claudio, padre padrone dei cuori rossoblù. Il tempo di fare gli auguri ad Aresti (che ieri ha compiuto 37 anni), dare qualche raccomandazione («due tocchi e cercate sempre di giocare la palla in avanti») e poi via col pallone. Prima esercitazioni sul possesso a campo ridotto, con Kourfalidis sguinzagliato come jolly, poi una vera partitella, undici contro undici e senza esclusione di colpi. Indicazioni, come sempre, da prendere con le pinze. Ma la squadra rossa somiglia tanto a quella titolare, con Radunovic protetto da Zappa, Dossena, Obert e Azzi, a centrocampo un terzetto composto da Nandez, con una barba sempre più lunga in stile Daniele De Rossi, Makoumbou e Lella, mentre davanti Mancosu sostiene la coppia formata da Lapadula e Millico. Dall'altra parte, Aresti ha davanti Di Pardo, Altare, Capradossi e Barreca, un terzetto in mediana dove Deiola fa da chioccia al giovane uruguaiano Caprile e Mameli, mentre davanti il tridente è composto da Masala, Prelec e Falco. Nella prima parte, Falco sblocca per i verdi, poi un palo a testa per Barreca e Mancosu. Si gioca su ritmi alti e con palla bassa, anche se il vento si inserisce in ogni traiettoria. Nella ripresa, Deiola passa con i rossi, facendo rifiatare Makoumbou, Goldaniga sostituisce Dossena e, dall'altra parte, Aresti lascia la porta a Lolic e Belloni completa il centrocampo. Col vento alle spalle, i rossi pareggiano con Lella, mentre le reti di Lapadula e Mancosu sono annullate per fuorigioco. La partitella finisce così 1-1, con gli applausi degli infreddoliti tifosi, che si riscaldano con foto e autografi finali. E dopo la partitella, Mancosu porta tutta la squadra a pranzo in un agriturismo fuori città per festeggiare il traguardo dei 100 gol da professionista raggiunto nella gara con l'Ascoli.

I nazionali

Oggi ancora in campo al mattino, con la speranza di un via libera definitivo per Kourfalidis, Luvumbo e Viola. Domani la rifinitura e la partenza per Reggio Calabria. Poi la sosta, per gli impegni delle varie nazionali. E anche il Cagliari darà il suo contributo. Dopo Obert (e Griger) con la Slovacchia, partiranno anche Makoumbou (con il Congo contro il Sudan del Sud il 23 e il 27 per la Coppa d'Africa), Luvumbo (con l'Angola contro il Ghana, sempre il 23 e il 27), Lapadula (amichevoli del Perù il 25 con la Germania e il 28 contro il Marocco) e Kourfalidis (con l'Under 21 greca contro la Polonia il 23 e la Bielorussia il 28).