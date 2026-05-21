Cagliari, l’addio di Pavoletti chiude un’era 

Prima l’abbraccio dei tifosi domenica allo stadio con la salvezza calda calda, poi quello dei compagni che gli hanno organizzato una festa a sorpresa in un circolo a su Su Siccu, ancora quello di tutti i dipendenti del club in un pranzo “allargato” ad Asseminello. Tanto doloroso quanto commovente e speciale, l’addio di Leonardo Pavoletti ha indubbiamente segnato la fine di un’era per il Cagliari che ha avuto in lui il vero punto di riferimento negli ultimi nove anni, non solo sotto porta.

Pausa di riflessione

Il capitano (ufficialmente lo sarà ancora sino alla gara col Milan anche se non scenderà in campo perché infortunato) non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. «Intanto», ha puntualizzato nel podcast sui canali rossoblù, «mi godrò l’estate con la famiglia, inizierò a capire quello che di buono ho fatto, quello che ho sbagliato. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso e chi vivrà vedrà». Concetto ribadito anche domenica alla Domus, prima in campo poi in sala stampa.

Il ginocchio

«Mi sono operato da poco per rimettermi a posto. Non sto ancora bene, si vedrà se dovesse arrivare qualche offerta stimolante», ha tenuto a precisare. «Ma non voglio prendere in giro nessuno, al momento il mio ginocchio non manda segnali incoraggianti», ha ammesso. «Se lo farà, riuscirò a capire meglio se ho concluso con il calcio giocato o se potrò fare ancora un’esperienza. Nel frattempo, lavoro per rimettermi in forma, intanto quest’estate mi godrò Cagliari e la mia famiglia, senza pensare troppo al domani».

Il grande dilemma

Tempo al tempo. «Si è chiuso un capitolo molto importante della mia vita, ora ci vogliono tempo e lucidità per scegliere», ha ribadito Pavoletti che si trova ora a un bivio: allungare di un’altra stagione la carriera in campo o cominciare da subito quella del dirigente. Lui si sente ancora un calciatore, e non potrebbe essere altrimenti. Vorrebbe prendersi qualche ultima soddisfazione prima di appendere le scarpette al chiodo. Magari proprio nella sua Livorno (dove si è speso il sindaco in persona nei giorni scorsi) per poi tornare il prossimo anno nell’Isola con una nuova veste nella dirigenza rossoblù. Nel Cagliari c’è chi spinge affinché questo, invece, avvenga da subito. «Sarei bugiardo a dirvi che non ci penso», ha così risposto Pavoletti alla domanda diretta. «Dopo il rinnovo di due anni fa, ho iniziato a farlo. Naturalmente si valuta, ci sono stati nuovi sviluppi in società e quindi giustamente a salvezza raggiunta inizieranno tutte le valutazioni e mi faranno capire se Pavoletti potrà far parte del Cagliari lo stesso in altre figure».

Cagliari per sempre

Subito o tra un anno, la storia di Leonardo Pavoletti nel Cagliari è destinata a continuare, insomma. Qualunque scelta professionale farà nell’immediato e in prospettiva, quella di vita l’ha già fatta da un pezzo. Continuerà a vivere a Cagliari. Qui sono nati il primogenito Giorgio e il secondo Brando, qui si allargherà presto la famiglia con una bambina, stavolta. Livornese doc, cagliaritano per sempre.

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