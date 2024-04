Cagliari, la volata per il Comune è già partita 

Risposte dirette, niente schermaglie e, anzi, tutti d’accordo per scrivere un documento unitario (l’idea è di Giuseppe Farris) affinché chi dei quattro diventerà sindaca o sindaco di Cagliari possa avere la “forza” per dialogare con l’autorità portuale per salvare il liceo scientifico Alberti, uno degli istituti storici nel capoluogo. I quattro candidati alla guida di Palazzo Bacaredda, in attesa di capire se ci sarà anche una quinta persona (Claudia Ortu, espressione di Potere al Popolo e Pci dovrebbe entrare in corsa) si confrontano per la prima volta: Emanuela Corda (Alternativa), Giuseppe Farris (Civica 2024), Alessandra Zedda (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra). L’occasione gliela offre il comitato “Una sede per il liceo Alberti” (composto da docenti, genitori e studenti) che li convoca per discutere di politiche scolastiche e in particolare del futuro dell’istituto. Ma, inevitabilmente, il confronto (indirettamente) si allarga anche ai temi della città: i trasporti, lo sviluppo della città del mare, la viabilità, il recupero dell’identità cittadina.

Scuola: le proposte

Padroni di casa, dunque, i professori e gli studenti del liceo Alberti: i docenti Elisabetta Carta, presidente del Comitato, e Mariano Asunis, introducono il confronto illustrando il “menù” dei problemi dell’Alberti che dal 2027, dopo oltre mezzo secolo, si ritroverà a essere senza una sede. Obiettivo, in caso di trasferimento, poter mantenere una sede al centro della città. «Cagliari è una città del mare e l’istruzione rappresenta un elemento di rilancio del capoluogo che passa per una riqualificazione che va da Giorgino a Marina piccola. In tutto questo spazio, il liceo Alberti», che sta a metà, «deve trovare ampio spazio», dice Alessandra Zedda. E aggiunge: «In questo senso vedo un’integrazione con l’istituto Nautico, due licei quindi che formano il Politecnico del mare. Naturalmente, per fare questo, bisogna coinvolgere l’università, con le vecchie strutture a Ponte Vittorio che un tempo ospitavano il dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente, e il mondo della formazione professionale per l’erogazione di corsi specifici sul mare. In questo contesto il padiglione Nervi deve diventare un centro culturale, per esempio nello stile della biblioteca Reale nel Diamante Nero di Copenaghen. Un polo bibliotecario di studio a disposizione del Politecnico del mare».

Soluzioni

«Il tema della ristrutturazione degli edifici scolastici è centrale», chiarisce Giuseppe Farris che spara a zero su alcune scelte del passato. «Qualcosa si sarebbe già potuta fare, per esempio dirottando i fondi del Pnrr utilizzati per il mercato di San Benedetto o per via Roma a destinazioni molto più utili come la messa in sicurezza delle scuole». Non solo. «Rilanciare l’Alberti significa anche rilanciare identità cittadina», dice ancora l’avvocato Farris. L’istituto cagliaritano ha ottenuto dall’Autorità portuale, proprietaria dell’immobile, un’ultima proroga del contratto per l’utilizzo della sede centrale di viale Colombo solo fino al 2027. «Il piano regolatore del porto che prevede per questa sede un’altra destinazione, prima di essere definitivo, dovrà passare in Consiglio comunale. È in quella sede che si possono “cambiare” le cose», spiega.

Forse sì o forse no. Alcuni, in platea, storcono il naso. Altri, invece applaudono. Si vedrà. Certo è che al di là delle possibili soluzioni in caso di trasferimento dell’Alberti («alla Fiera, che ha una connessione con il porto attraverso il canale navigabile, all’interno degli spazi dell’Autorità portuale a ridosso dei moli o, ancora, negli spazi delle Ferrovie», dice Massimo Zedda), i problemi della scuola a Cagliari sono strettamente legati a quelli dei trasporti.

Sistema integrato

L’ex sindaco di Cagliari, oggi di nuovo candidato per il centrosinistra, punta sulla «necessità, oggi non più rimandabile, di una integrazione dei sistemi di trasporto», Ctm, Arst e Ferrovie. Detto diversamente: «Per effetto di questa mancata integrazione», che pesa sulla disponibilità di corse e orari, «molti studenti della Città metropolitana sono costretti veri e proprio viaggi di ore per frequentare la scuola, un fatto che incide poi sulla concentrazione e sul rendimento scolastico. Non solo. A causa dello stesso problema», dice ancora, «chi non vive a Cagliari ma a Cagliari frequenta la scuola non ha la possibilità di trattenersi in città e frequentare luoghi di aggregazione: Non esiste un coordinamento degli orari». Ecco perché, conclude, «bisogna porre la questione a livello regionale per la fine di questo sistema. Dobbiamo andare verso una gestione integrata che contempli, per esempio, anche la gestione della metropolitana leggera da parte del Ctm. Solo in questo modo ci potrà essere totale sintonia tra i diversi sistemi di trasporto».

RIPRODUZIONE RISERVATA