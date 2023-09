Cagliari, la vittoria sfuma ancora  

Cagliari 0

Udinese 0

Cagliari (3-5-2 ) : Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos (34' st Obert); Zappa (34' st Di Pardo), Makoumbou, Prati (34' st Nandez), Deiola, Augello (21' st Azzi); Pavoletti (15' st Shomurodov), Luvumbo. In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga, Mancosu, Viola, Oristanio, Jankto, Sulemana. Allenatore Ranieri.

Udinese (3-5-2 ) : Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele (37' pt Ebosse, 1' st Guessand); Festy (26' st Ferreira), Samardzic, Walace, Lovric (26' st Payero), Kamara; Lucca, Thauvin (37' st Pereyra). In panchina Okoye, Malusà, Zarraga, Success, Quina, Aké, Camara, Kristensen, Zemura, Pafundi. Allenatore Sottil.

Arbitro : Doveri di Roma.

Note : ammonito Thauvin. Al 50' st espulso Wieteska per doppia ammonizione. Spettatori 15.121, incasso di giornata 304.000 euro. Angoli 6-4 per l'Udinese. Recupero 5' e 6'.

C ’era tanto, clima quasi impossibile per costruire con lucidità un pomeriggio da tre punti. Il Cagliari ne prende uno senza segnare, magari il pari lo strappa l’Udinese, ma resta un filo di amarezza perché queste partite - anche con 35 gradi – il Cagliari le deve incartare e portare a casa. Ci ha provato, la squadra di Ranieri, con un rigoroso tre-cinque-due ma in odore di cambiamenti in corsa, ha provato a scardinare la ragnatela di Sottil e alla fine, in una giornata speciale con umidità tanzaniana, ha preferito accontentarsi. Finisce senza reti per la paura di prenderne. Cento minuti di giocate elementari in una partita che ha vissuto di fiammate e di piccole imprese, come quella di Radunovic, inoperoso o quasi, che ha letteralmente inventato una paratona in un passaggio del match fondamentale, l’ultimo quarto d’ora. Un gol che sarebbe stato letale, non solo nell’economia della partita. Due punti in quattro partite: la Serie A è una salita e il Cagliari si deve attrezzare.

In campo

Ranieri conferma Radunovic e insieme a Dossena l’intoccabile, sistema il greco Hatzidiakos e il polacco Wieteska. Fa esordire il regista della nazionale Under 21 Prati e a fianco gli mette il senatore Deiola e il fumoso Makoumbou. Zappa e Augello esterni, Pavoletti e Luvumbo davanti. Dall’altra parte l’Udinese: cambiano le facce e le nazionalità, ma una squadra così fisica la vedi solo con quelle maglie. Lucca – 202 centimentri – è il faro in attacco, gli esterni Kamara ed Ebosele ma quest’ultimo cede al 45’. Thauvin è uno dei più lucidi in mezzo, gli altri finiscono nella morsa del centrocampo rossoblù. Schieramenti a specchio.

Nella prima parte della gara, le fiammate sembra disegnino un match divertente. Il Cagliari ci prova con Zappa (nessuno raccoglie), rispondono Ebosele e Thauvin. Un paio di tentativi, c’è anche Luvumbo, prima che Deiola conquisti palla in mezzo al campo, parta in attesa del cross di Zappa e colpisca di testa in area piccola a colpo sicuro, palla a lato, minuto 12. L’Udinese si mette paura e dal 20’ controlla la gara, possesso e cambi di fronte a caccia del varco, soprattutto dalle parti di Augello. Al 22’ siamo già al secondo cooling break. I bianconeri fanno la partita, tenendo palla ma in effetti non fanno paura. Questo armistizio rischia di saltare grazie a un’altra fiammata, stavolta di Luvumbo: ruba palla in area, si gira e col sinistro rasoterra centra il palo, la palla poi torna fra le mani di Silvestri. Al 46’ il Cagliari esce definitivamente dal torpore e con Dossena – su corner – sfiora il gol, la palla è di poco alta sopra la traversa. Dopo un altro tentativo di Deiola, al 51’ Samardzic grazia Radunovic e si va al riposo.

La seconda parte

Sottil è penalizzato dagli infortuni, deve sostituire il suo primo cambio. E al 5’ della ripresa è Deiola a far capire che potrebbe essere il suo pomeriggio: ancora di testa, vantaggio divorato. Luvumbo si ricorda di doverci provare, ma la difesa bianconera non cede. Via ai cambi: dopo un quarro d’ora, Pavoletti – prova incolore, ma ha dato tutto – esce per un pimpante Shomurodov, poi Azzi per Augello per crescere a sinistra. Deiola (22’) riceve una palla splendida da Shomu e il suo destro è di poco al lato. I cambi: Nandez, Obert e Di Pardo per Zappa, Hatzidiakos e Prati. A 2 minuti dall’80, Lucca si presenta davanti a Radunovic. Colpo sicuro? No, Boris para l’impossibile. Finale senza sussulti, 6 minuti di recupero sembravano non finire mai. Un punto e basta.

