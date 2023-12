Cagliari, la vittoria della svolta Sabato a Napoli a testa altissima 

Cagliari respira. E non è una mezza maratona, quella che Pavoletti and friends stanno facendo, ma una corsa vera, pesante, di trentotto giornate, una gara a ostacoli piena di insidie. Il gruppo di Ranieri si è regalato un allungo importante, ha rimesso la testa davanti dopo settimane con un piede in Serie B e il morale in stand by. Ma quello che abbiamo visto nel monday night del campionato non lo dimenticheremo facilmente, l’importante è che non resti un’impresa isolata. Per esempio, perché non provarci anche a Napoli?

Il Cagliari ora fa paura, lo hanno capito tutti, è una squadra capace di scivoloni da campionato giovanile ma anche di blitz che hanno dell’incredibile. Anche perché arrivano dopo prestazioni sconcertanti: contro il Frosinone si partiva da uno 0-3 vergognoso e come è finita lo ricordiamo anche nella pagina seguente. Stavolta lo svantaggio era legittimato da un primo tempo sconfortante e da un approccio (con la partita della vita) disordinato, squilibrato, insufficiente. Poi succede che Lapadula metta il naso seriamente a rischio, costringendo il direttore di gara Mariani a sbattere fuori uno dei giocatori più pericolosi del Sassuolo. E da lì è stato un crescendo, la consapevolezza che diventa forza, tutti ferocemente orientati verso lo stesso obiettivo: salvare la faccia e il campionato.

Colpi di fortuna

Il Var ha tolto spesso e volentieri, in questa stagione, ma lunedì notte ha consentito al Cagliari di restare in vita grazie alla punta della scarpa di Volpato impercettibilmente più avanti del ginocchio di Zappa. E la decisione di soprassedere sul contatto tremendo fra Sulemana e Thorstvedt, col norvegese che ha perso tre denti, è arrivata dopo un rapido consulto fra arbitro e collaboratori. I famosi episodi che avrebbero potuto cambiare la partita e spedire il Cagliari più o meno in fondo, anziché consentire a Ranieri di schierare le forze speciali, quelle della disperazione, e andare all’assalto della squadra di Dionisi che innegabilmente si è rintanata nella sua metà campo aspettando il fischio finale.

Cuore rossoblù

Ranieri, da navigato uomo di calcio, avrà capito dove ha sbagliato e cosa hanno sbagliato i suoi calciatori. L’errore di Zappa sul gol di Erlic è da circoletto rosso, i tanti cross finiti in curva e gli errori in serie hanno narcotizzato il pubblico, mai così silenzioso prima del finale da infarto. Poi arriva Pavoletti, col suo sorriso, il suo scrollarsi la polvere dalle spalle, il fiuto del gol come pochi a questa latitudini, supportato da un Luvumbo finalmente capace di mettere paura alla difesa avversaria. Nel finale di Cagliari-Sassuolo c’è la voglia di non abbassare la serranda in anticipo, di restare lì, a giocarsela fino alla fine e anche oltre.

Sabato sera a Napoli, con la mente più leggera e con una squadra in salute, anche fisica, la grande occasione di disturbare il sonno di una delle grandi. Una squadra, quella di Mazzarri, che avrà nelle gambe la sfida di ieri sera con i portoghesi del Braga. Il Cagliari ci deve provare. Senza paura.

