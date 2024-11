Cagliari-La Valletta, via alla cooperazione 

Ieri durante la sua missione a Cagliari, Olaf Mckay, sindaco di La Valletta, ha incontrato i dirigenti dell'Associazione sarda enti locali. Il sindaco, accompagnato dalla segretaria personale Gabriella Agius, dal commercialista maltese Parker Russell Turner, dall'avvocato Nicola Ibba e dal commercialista Marco Pinna, ha avuto un incontro con l’ufficio di presidenza dell’associazione, presieduta da Rodolfo Cancedda, insieme ai vice presidenti Stefano Soro e Alessandro Scano.

Per Cancedda «è stato un confronto positivo su tutti i fronti che abbiamo iniziato con le istituzioni insulari del mediterraneo portando all'attenzione le nostre peculiarità e la volontà di contribuire con buone pratiche allo sviluppo delle nostre isole». La visita, parte di un progetto più ampio per consolidare i legami tra Malta e la Sardegna, ha messo in evidenza le potenzialità di cooperazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA