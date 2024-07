Cagliari, la Valle d’Aosta è rossoblù 

Il volo AZ 1573 per Milano Linate delle 9.15 di oggi si porta appresso una tonnellata di speranze. Le certezze sono ancora poche, le ambizioni sono quelle giuste, il gruppo è ancora incompleto. La comitiva del Cagliari, una cinquantina di persone fra atleti, staff tecnico e medico, addetti alla comunicazione e magazzinieri, intorno alle 11 parte per Saint Vincent e saranno 179 chilometri di pensieri, sorrisi, progetti. Mentre i tifosi, quelli in viaggio dalla Sardegna e quelli – tantissimi – che sono già nella Penisola e stanno progettando di raggiungere la Riviera delle Alpi, contano i minuti che li separano dai loro giocatori, dalla squadra per cui vale la pena di soffrire, un anno dopo l’altro, primavera o autunno non fa differenza. Il ritiro estivo è speciale, ha i suoi momenti, i suoi colori, quella vicinanza anche fisica con i giocatori che è impagabile e dove è obbligatorio sognare, avvolti dal rigoroso silenzio della montagna rotto solo dalle urla e dal fischietto dell’allenatore di turno.

Lo sbarco

Il gruppo rossoblù ha goduto di due giorni di riposo, dopo due settimane con i calciatori stritolati fra il lavoro imposto da Davide Nicola e il caldo umido da record di questi giorni. Sistemati armi e bagagli al Grand Hotel Billia, la struttura migliore dei due comuni (Saint Vincent e Chatillon), la squadra – dopo pranzo e riposo – oggi va in campo per una seduta pomeridiana di assaggio del terreno dello stadio “Brunod” di Chatillon. Ci sarà da riabbracciare alcuni rossoblù che hanno giocato in Coppa America e nel campionato d’Europa, come Lapadula, Obert e Marin, osservare i progressi a livello fisico dei tre nuovi acquisti Adopo, Zortea e Piccoli, con un orecchio anzi due sintonizzati sui rumors di radiomercato, perché la certezza che si ha in questo ambiente è che la squadra che inizia il ritiro pre-stagione non è mai uguale a quella che sale sul volo di ritorno a casa.

Il programma

Nicola ha già comunicato come lavorerà la squadra. Dopo la colazione, allenamento alle 10 con un’appendice in palestra che potrebbe precedere la seduta in campo. Nel pomeriggio, si comincia alle 17.30 per un secondo allenamento, poi la tradizionale immersione a gambe nude nel torrente più vicino, dove la temperatura dell’acqua è sempre molto bassa. O magari, immersi fino alle cosce nelle “botti” piene di ghiaccio, abitudine che negli ultimi anni da Sappada a Pejo è sempre stata rispettata da diversi rossoblù.

Le partite

Ormai anche il tifoso più distratto ha memorizzato date e orari delle prime, attesissime uscite del Cagliari fra Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Si comincia giovedì con il Como (ore 17) a Chatillon: i lombardi hanno già giocato, due giorni fa a Marbella, superando il Las Palmas per 2-1. In campo dal primo minuto Goldaniga, mentre Dossena è partito in panchina. Il Como ha preso anche Varane, 31 anni, difensore ex Real e Manchester United. A proposito di ex rossoblù, ci sarà anche il macomerese Vigorito, portiere cresciuto nel Cagliari dove ha giocato un paio di partite fra il 2009 e il 2011.

Buon viaggio Cagliari, c’è un’Isola di tifosi sparsa per l’Italia che non vede l’ora di riabbracciarti.

