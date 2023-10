Cagliari, la svolta in tre partite 

La partita di domenica a Salerno è una cartina di tornasole. Contro i campani, il Cagliari non si gioca solo la salvezza ma anche la credibilità. Un po’ tutti - allenatore in primis, i dirigenti, soprattutto i giocatori - hanno cercato nel calendario l’alibi che giustificasse in qualche modo un avvio di stagione così deludente. Lo stesso calendario li mette ora davanti alle proprie responsabilità, praticamente a un bivio, con tre gare più abbordabili sulla carta. Per dimostrare che il problema - almeno in questa fase di rodaggio - è solo lo strapotere delle big (con le quali il divario è stato disarmante sotto ogni punto di vista) e non la categoria in generale. La Salernitana tra sei giorni allo stadio “Arechi” appunto, poi due match consecutivi in casa, con il Frosinone dell’ex Di Francesco e poi con il Genoa anch’esso neo promosso. I rossoblù hanno, dunque, 270 minuti per risanare la classifica e dare un segnale forte al campionato (e a se stessi).

Fattore Domus

Il Cagliari dovrà - inevitabilmente - ripristinare il fattore Domus. E il sostegno (incondizionato) dimostrato dal pubblico anche dopo la sconfitta con la Roma sarà indubbiamente il valore aggiunto nel doppio impegno casalingo tra fine ottobre e inizio novembre con i sei punti in palio diventati vitali. Sarà il momento clou del girone d’andata, il vero collaudo in un campionato più spietato del previsto che non ha concesso sconti o possibilità di rimediare, sinora. Anche se - paradossalmente - la gara verità è la prossima, lontano dall’Isola e in un ambiente notoriamente ostile e ancora più carico dopo il cambio in panchina. La Salernitana è il prototipo dell’avversario ideale per i rossoblù in questo momento, non solo perché ha solo un punto in più classifica. Squadra con un buon livello qualitativo ed esperienza, ma senza un’identità chiara e in evidente difficoltà quando viene messa sotto pressione (con 17 gol subiti ha la peggior difesa del torneo). L’arrivo di Pippo Inzaghi dà indubbiamente una spinta emotiva forte sia ai giocatori che all’ambiente. Restano, però, i limiti strutturali e caratteriali dei quali dovranno provare ad approfittare i rossoblù. Che già due stagioni fa (poi è andata come è andata nelle ultime due gare della stagione) hanno dimostrato che l’impatto ambientale conta (anche domenica potrebbero esserci oltre 30mila tifosi assatanati) ma sono poi l’atteggiamento in campo e, soprattutto, gli episodi a condizionare una sfida così importante, che sa già di spareggio. Per quanto ci sia tutto un campionato ancora da giocare, stavolta, e la contesa tra le due squadre sembra destinata a trascinarsi sino al 26 maggio.

Il giusto compromesso

La svolta in tre partite per il Cagliari, che potrebbe recuperare Mancosu per quella con il Frosinone e Lapadula per la successiva con il Genoa (chiaramente entrambi dovranno avere il tempo di ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile). Già abili e arruolabili Pereiro e Desogus. E più possibilità di scelta ha Ranieri, soprattutto a gara in corso, meglio è. L’allenatore romano sta approfittando anche della sosta per trovare il giusto compromesso tra l’esperienza e il carattere dei più scafati e la spregiudicatezza e la spensieratezza dei più giovani. Oltre a lavorare sull’aspetto tecnico-tattico e il modulo 3-5-2 con il quale sembra poter favorire e valorizzare alcune pedine chiave, non solo Prati. La Serie A chiama a gran voce stavolta e il Cagliari non può più fare a meno di rispondere.

