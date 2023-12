Cagliari, la svolta in tre mosse 

La resa dei conti. A tre giornate dal giro di boa i punti iniziano a pesare e saranno tre gare cruciali per il Cagliari reduce dal ko di Napoli. Tre scontri diretti attraverso i quali la squadra di Ranieri può fare il vuoto sull’inferno e provare così a cambiare prospettiva al suo campionato. Il primo sabato al “Bentegodi” con il Verona. Sette giorni dopo alla Domus arriva l’Empoli. A chiudere il girone d’andata, il giorno dell’Epifania, la sfida di Lecce. Sembra quasi un assist del calendario, anche se due di queste partite si giocheranno in trasferta dove sinora i rossoblù hanno raccolto soltanto due pareggi (nessuno ha fatto peggio in Serie A). Tutti avversari in difficoltà in questo momento. Gli altri risultati dell’ultimo turno, poi, hanno ammortizzato in classifica la sconfitta al “Maradona” e permesso quindi a Pavoletti e compagni di affrontare questo trittico decisivo con il coltello dalla parte del manico.

Sorpasso o allungo?

Avversario impenetrabile, l’Hellas, partito di slancio per poi arenarsi e ritrovarsi ora addirittura due punti sotto il Cagliari. Non vince dal 26 agosto (era la seconda giornata!) e per quanto abbia ottenuto pareggi eccellenti nel frattempo, fatica a imporsi. Sotto esame Baroni, nonostante la squadra anche domenica scorsa a Firenze abbia dimostrato di essere sul pezzo e di non meritare affatto la sconfitta. La pressione dell’ambiente, intanto, cresce in vista della gara di sabato. Un’arma a doppio taglio per la formazione rossoblù che, tra le caratteristiche mostrate in questa prima parte di stagione, ha una pazienza invidiabile che potrebbe avere un ruolo fondamentale. Dal possibile sorpasso del Verona a un eventuale +5 sui gialloblù: il paradosso di novanta minuti che potrebbero stravolgere gli scenari. Quale occasione migliore, poi, per sfatare il tabù lontano dall’Isola. Anche il pareggio sarebbe un buon risultato.

Fattore Domus

Lasciare il Veneto imbattuti sarebbe importante anche per la sfida successiva con l’Empoli, dove il fattore campo aiuta, e non poco, visti le recenti vittorie con Frosinone, Genoa e Sassuolo e lo stesso pareggio contro un signor Monza. La cura Andreazzoli non ha dato gli effetti sperati, almeno dal punto di vista della continuità. Per i toscani è quasi naturale passare da una vittoria a Napoli a una sconfitta in casa col Sassuolo e 5 degli attuali 12 punti li hanno ottenuti fuori dalle mura amiche dove venerdì sfideranno la Lazio, prima del Cagliari. E anche in questo caso, il destino sembra strizzare l’occhio ai rossoblù.

Un passo alla volta

Allo “Stadio del Mare” calerà poi il sipario sul girone d’andata. Il Lecce non è più la squadra esplosiva di inizio campionato, sta pian piano trovando una sua dimensione nella parte medio-bassa della classifica e cercando di non essere risucchiato nella lotta per la salvezza. Oggi il distacco con i rossoblù è di sette punti, ma da qui al 6 gennaio le distanze potrebbero accorciarsi ulteriormente e rendere il duello incandescente. Potrebbe essere proprio il Cagliari a buttarlo nella mischia. Un passo alla volta. A passo spedito.

RIPRODUZIONE RISERVATA