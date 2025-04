Cagliari, la strada resta segnata 

Il rischio è che il Venezia dell’ex Di Francesco possa rappresentare un’insidia alla distanza, considerato poi il faccia a faccia alla penultima giornata. Anche se il 16 maggio i conti, almeno per una delle due, potrebbero essere già belli che chiusi. Il +6 (sui lagunari e sull’Empoli in campo stasera a Napoli) rappresenta, tuttavia, un buon cuscinetto con sei partite ancora da giocare. La sconfitta di San Siro (non scontata, certo, ma messa ampiamente in preventivo) non sposta in fondo di una virgola gli scenari e il cammino del Cagliari che sa già dove andare a prendersi quei cinque-sei punti (ma potrebbero bastarne tre-quattro) che gli servono per centrare l’obiettivo. Oltre a un cospicuo vantaggio, ha poi un calendario decisamente più agevole e può sfruttare gli scontri diretti altrui per allungare e archiviare la pratica. Già il prossimo turno, quello pasquale, potrebbe rivelarsi decisivo: i rossoblù ospiteranno di lunedì la Fiorentina, il giorno prima si giocherà proprio Empoli-Venezia.

Fattore Domus

La salvezza passa principalmente per la Unipol Domus dove la squadra di Nicola ha tre match point, di fatto. Tra il prossimo con i viola e quello con il Venezia c’è la sfida con l’Udinese che rappresenta quasi un assist del destino, almeno dal punto di vista degli stimoli, vista la classifica dei friulani (che già da qualche settimana sembrano aver mollato la presa mentalmente). La strada sembra segnata, insomma. Paradossalmente, anche le tre partite in trasferta potrebbero dare delle soddisfazioni. Il Verona tra due weekend, il Como tra quattro e il Napoli addirittura all’ultima giornata - presumibilmente senza più obiettivi da inseguire o da blindare - potrebbero non infondere più quel timore che incutevano solo qualche settimana fa. E anche solo un pareggio sarebbe grasso che cola.

Le dirette concorrenti

Tutti discorsi che presuppongono uno scatto d’orgoglio di chi sta dietro (e che continua a non arrivare). L’Empoli si ciba ogni tanto di qualche pareggio (l’ultimo proprio contro il Cagliari) ma non vince dall’8 dicembre. Il Lecce, che ha avuto un crollo incredibile, ha perso sei delle ultime sette partite. Vive di alti e bassi, invece, il Parma che con Chivu, sembra aver trovato in panchina il leader che non ha all’interno della rosa. Viaggiano ormai su altre altitudini Verona e Como che in questa fase finale devono giusto amministrare.

La spallata decisiva

Insomma, il Cagliari continua ad avere il coltello dalla parte del manico nonostante la sconfitta di San Siro e deve ora sfruttare le partite che contano. Come sempre ha fatto, del resto. Così ha costruito il proprio tesoretto e preso le distanze dalle ultime tre. Hanno pesato anche il pareggio con la Juventus, quello con l’Atalanta e i due contro il Milan, tutti inaspettati. È mancata certo la grande impresa. Anche l’altro ieri a Milano, i rossoblù hanno dimostrato di poter reggere il confronto con una big e di poterla addirittura impensierire, pur tra le tante difficoltà che il divario tecnico ha inevitabilmente imposto. Anche contro l’Inter, se non altro, il Cagliari ha dimostrato di essere sul pezzo. La Fiorentina, tra sette giorni alla Domus, può rappresentare quell’ultimo tabù da sfatare. Oltre il tabù, c’è la salvezza.

