Cagliari, la strada è quella giusta 

Il gol di Anguissa al 95’ ancora brucia, ma la sconfitta non cancella la prova di forza e carattere del Cagliari sabato a Napoli contro i campioni d’Italia. La squadra di Fabio Pisacane (nella foto l’abbraccio con Antonio Conte prima della gara) ha dimostrato di avere un’identità già forte. Ora la sosta per le nazionali, il campionato ripartirà poi con lo scontro diretto alla Domus contro il Parma.
Oggi alle 20, intanto, chiude la sessione estiva del mercato. Quello in entrata del Cagliari si completa con gli arrivi di due difensori, il portoghese Zé Pedro e l’uruguaiano Rodriguez. In uscita, Felici verso il Venezia.
