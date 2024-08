Avanti a Piccoli passi. Il Cagliari si tiene stretto il pareggio con il Como (dopo quello con la Roma all’esordio) e il primo gol in campionato del bomber bergamasco (dopo la doppietta in Coppa Italia). La squadra sembra aver metabolizzato il cambio di mentalità e inizia ad avere un’identità. Sabato a Lecce primo banco di prova in trasferta. Ultimi tre giorni di mercato, intanto, e stretta finale col Napoli per riportare il fantasista Gaetano nell’Isola.

