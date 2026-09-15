Cagliari, la strada è giusta nonostante il ko all’esordio 

Il Cagliari C5 riparte dalla reazione mostrata all’esordio in Serie A Femminile contro il Cmb, ma soprattutto da un progetto che punta a costruire nel tempo una squadra competitiva valorizzando il talento locale. La sconfitta contro le campionesse d’Italia non ha cancellato le indicazioni positive della ripresa, quando, nonostante lo 0-3, le rossoblù hanno continuato a giocare, mettere in difficoltà le avversarie e chiuso sul 2-3. «Dobbiamo ripartire dal carattere mostrato dalla squadra», spiega il coach Moreno Giorgi. «Sapevamo di affrontare una formazione che farà un campionato a parte, ma anche dopo lo 0-3 abbiamo mantenuto un atteggiamento coraggioso». Una mentalità da confermare anche nelle sfide più equilibrate.

Il vero obiettivo, però, va oltre la classifica. Il Cagliari vuole diventare un punto di riferimento per le giovani dell’Isola, dando loro la possibilità di crescere ai massimi livelli. «La società vuole far arrivare a questi livelli quante più ragazze sarde possibili, aiutate ovviamente da qualcuna esterna», sottolinea Giorgi. Un progetto che sta già dando segnali concreti: «Ci sono ragazze che neanche due anni fa erano sconosciute e ora giocano con frequenza». Una crescita che entusiasma il coach: «Vedere crescere in questo modo ragazze poco considerate in B, o persino in C, mi gasa tantissimo».

Nessun obiettivo di classifica prefissato, ma la volontà di migliorare i risultati con pazienza. «Non si può avere tutto e subito». Ma l’obiettivo del Cagliari è vedere una squadra sempre più consapevole e convinta dei propri mezzi. (lu. b.)

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