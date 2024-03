Cagliari, la spinta (da urlo) dei tifosi 

Erano 3280 i tifosi presenti ieri pomeriggio alla Unipol Domus ( nella foto di Valerio Spano ) per l’allenamento del Cagliari. Una spinta pazzesca in vista della partita di domani a Monza, dove ne sono attesi più di 2000, in arrivo non solo dall’Isola. «Rendiamoli orgogliosi di noi», ha detto l’allenatore rossoblù Ranieri lanciando la volata finale: «Mancano dieci partite, la salvezza è intorno ai trentasei-trentasette punti e dobbiamo arrivarci. Siamo al curvone finale, poi c’è il rettilineo». Fiato sospeso, intanto, per il difensore Mina che si è fermato quasi subito per un fastidio al polpaccio.

