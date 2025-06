Cagliari, la sfida di Pisacane è già iniziata 

Inizia ad assaporare il clima del calcio che conta, Fabio Pisacane, in attesa dell’annuncio ufficiale atteso nel weekend. Il nuovo allenatore in pectore del Cagliari è riuscito ad anticipare di un giorno il volo di rientro dagli Usa dove era impegnato al “The Soccer Tournament” alla guida di un team rossoblù di calcio a sette (il resto della comitiva è atteso nell’Isola domani) per poter partecipare all’ultima tranche del corso di Coverciano per il patentino di Uefa Pro che durerà ancora tre settimane in presenza. Ha potuto così incassare i primi complimenti (ufficiosi) dei colleghi con i quali sta svolgendo da otto mesi un percorso ad hoc presso il centro tecnico federale fiorentino nella speranza di potersi sedere un giorno su una panchina in Serie A. Quando lo ha iniziato, certo non immaginava che sarebbe successo prima ancora di chiuderlo (a settembre con la presentazione di una tesina). Magari ci sperava. Così come sperano ora di seguire lo stesso percorso in campo due dei suoi gioiellini in uscita dalla Primavera per ragioni di età, l’attaccante Vinciguerra e il difensore Pintus (che ha già esordito in A nel finale della gara con il Venezia). Si giocheranno entrambi le proprie carte nel ritiro di Ponte di Legno, poi si vedrà.

Lo staff

E se a Coverciano Pisacane sta completando l’iter per diventare un allenatore di Serie A anche dal punto di vista formale, il Cagliari sta provando a costruire uno staff di assoluto livello per metterlo nelle condizioni migliori possibili nella stagione del gran debutto (e probabilmente sta aspettando di fissare tutti i tasselli prima di dare l’annuncio). Già il vice è una garanzia, Murelli, storico secondo di Pioli sin dai tempi della Fiorentina, compreso il quinquiennio al Milan. Avrà inevitabilmente un ruolo diverso Battilana, braccio destro (e amico) di Pisacane nell’avventura con la Primavera, non sarà comunque un ruolo marginale. Confermato poi Squizzi, allenatore dei portieri già con Nicola.

Il contratto

Pisacane dovrebbe trattenersi a Coverciano sino a venerdì mattina, per poi ripartire nel primo pomeriggio e fare finalmente rientro in Sardegna dove lo aspettano la moglie e i quattro figli, oltre alla firma più attesa. Definito da tempo l’aspetto economico. Il tecnico napoletano era già sotto contratto con il Cagliari per un altro anno. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio alla categoria, tuttavia, è stata inserita un’opzione che prevede il rinnovo automatico sino al 2027 in caso di salvezza. È chiaro che se la stagione dovesse prendere da subito la piega sperata, non è escluso che già a gennaio potrebbe esserci un ritocco importante se non addirittura un accordo nuovo di zecca, più robusto sia in termini monetari che temporali.

Le basi

Il passaggio dal campionato di Primavera 1 alla Serie A crea - inevitabilmente - aspettative contrastanti. Una sfida intrigante e audace allo stesso tempo, quella che Giulini ha voluto portare avanti nonostante qualche parere contrario anche all’interno del club (su tutti, quello del ds Bonato). Una sfida sempre più diffusa, tra l’altro. Persino l’Inter ha scelto di affidarsi a un semi-debuttante come Chivu, che solo due stagioni fa guidava i “baby” nerazzurri. Lo stesso percorso lo hanno fatto Gilardino al Genoa e Palladino al Monza. Ormai il campionato di Primavera 1 ha raggiunto livelli altissimi, non solo dal punto di vista tecnico, e viene considerato un banco di prova attendibile per gli allenatori al pari di un anno in B o in C. «È un format e un modello vincente, quindi valutare un tecnico è molto più semplice», ha tenuto a precisare domenica a Parma in occasione del Festival della Serie A il direttore sportivo del Cagliari Primavera Carta, che negli ultimi due anni ha lavorato gomito a gomito con Pisacane. «Uno veloce nel capire, veloce nell'adattarsi. È una persona che ha un aspetto fondamentale per me, quello gestionale che è più importante», ha voluto rimarcare il ds. «Acquisire giocatori è la cosa più semplice, gestirli ti sposta gli equilibri. E quando hai un tecnico come lui che riesce a gestire ogni tipo di particolare è tutto più semplice. La vittoria della Coppa Italia non è causale». Tradotto: «Pisacane ha tutte le carte in regola per potersi giocare le sue chance». Palla al centro.

