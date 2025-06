Cagliari, la settimana della verità 

È il momento delle scelte per il Cagliari. Nella settimana in cui la Lega stilerà il calendario del prossimo campionato di Serie A (venerdì, in largo anticipo rispetto al passato), il club rossoblù dovrà decidere se andare avanti con Davide Nicola in panchina o se fare scelte diverse. Il faccia a faccia tra il tecnico piemontese e il presidente Tommaso Giulini è previsto per domani. Si riparte dalla salvezza conquistata con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del torneo, esattamente come un anno fa. Tra i temi del confronto, tuttavia, ci saranno anche gli obiettivi collaterali, raggiunti solo in parte. A cominciare dalla valorizzazione dei giovani di proprietà della società, come ha tenuto a precisare il vicepresidente Fedele Usai a Radiolina giovedì scorso. La volontà di entrambi è quella di andare avanti insieme, considerato il contratto in essere (sino al 2027). Ma la conferma non è affatto scontata, dipenderà dalla condivisione delle strategie. E dopo dieci giorni di riflessioni - necessari per smaltire le tossine - sarà tutto molto più chiaro, sia da una parte che dall’altra.

La priorità e gli scenari

Possibili scenari si contendono. Già incalzano i rumors sulle eventuali alternative qualora dovesse saltare il banco, con Paolo Vanoli (in uscita dal Torino e corteggiato dal Cagliari già la scorsa estate) in pole ma non solo. Non sarebbe esclusa nemmeno una soluzione interna, con la promozione di Fabio Pisacane, reduce dalla conquista della Coppa Italia con la Primavera. Tuttavia, in questo momento la priorità resta Davide Nicola. Finito il campionato, Mister Salvezza è rimasto comunque a Cagliari in attesa che si concluda anche l’anno scolastico dei figli. E nel weekend lo ha voluto testimoniare su Instagram postando due foto a Marina Piccola, una a bordo di una moto d’acqua e l’altra in barca con due amici sardi.

In vista dei riscatti

A prescindere da chi ci sarà sulla panchina rossoblù la prossima stagione, sono giorni caldi, caldissimi, anche per le scelte sul mercato, e in particolare sui diritti di riscatto che il Cagliari, nel caso, dovrà esercitare tra il 16 e il 18. Le cifre sono state già fissate nel momento in cui sono stati stipulati i prestiti: 12 milioni per Piccoli e 4 milioni per Adopo entrambi con l’Atalanta e 8 milioni per Caprile con il Napoli. Inevitabilmente, qualche riflessione in più verrà fatta per l’attaccante che necessita di uno sforzo economico importante (a prescindere dai numeri da record raggiunti quest’anno sul campo). La tendenza del club - al momento - è quella di riscattarli tutti e tre per poi fare il punto sul mercato in una fase successiva e capire chi della rosa potrebbe essere sacrificato se necessario.

Capitolo rinnovi

Per quanto riguarda i giocatori in scadenza, dopo i rinnovi di Zappa, Deiola e, soprattutto, Mina, è in arrivo quello di Viola per un’altra stagione. Rischia di chiudersi con un addio, invece, il braccio di ferro con Augello. Hanno già salutato la compagnia Palomino e Jankto.

