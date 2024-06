Cagliari, la settimana della verità  

Legati a un doppio filo, triplo in certi casi. È la settimana della verità per la panchina del Cagliari a poco meno di un mese dall’inizio della preparazione a una stagione quanto mai delicata, quella del dopo Ranieri. Fosse per il presidente Giulini e per il direttore sportivo Bonato il nuovo allenatore sarebbe già da un pezzo Vanoli, ancora legato, però, al Venezia e promesso al Torino da mesi. I rossoblù hanno atteso (attendono ancora?) che il braccio di ferro tra la proprietà americana dei lagunari e Cairo sulla clausola rescissoria (fissata a un milione) potesse far saltare il banco in qualche modo. Una snervante catena che - evidentemente - non coinvolge soltanto i rossoblù e il 51enne tecnico varesino, apprezzato per la gestione del gruppo e dei giovani in particolare, oltre che per il modo in cui fa giocare le sue squadre. E per i risultati, chiaramente. Ha raccolto i neroverdi al penultimo posto e, un anno dopo, li ha portati in Serie A attraverso i playoff. In questo (e altro) ricorda molto Sir Claudio. Un equilibratore.

Gotti col fiato sospeso

Vanoli, insomma, resta il primo della lista sino a quando non verrà annunciato come nuovo allenatore del Torino (se mai questo avverrà) considerato che il suo ciclo a Venezia appare ormai concluso. Il secondo è Gotti, anch’egli legato a un’altra società, il Lecce in questo caso. Subentrato nel rush finale a D’Aversa, ha ottenuto il rinnovo automatico dopo la salvezza. I frequenti contatti tra il tecnico (particolarmente sensibile al Cagliari nel quale ha già lavorato nella stagione 2010-2011 come vice di Donadoni) e la dirigenza rossoblù hanno lasciato comunque il portone socchiuso. Lo stesso patron pugliese Sticchi Damiani, pur confermandolo pubblicamente nei giorni scorsi, non sembrava poi così categorico. Magari lo è stato un po’ di più il diretto interessato, in un’intervista rilasciata proprio l’altro ieri, a proposito del suo futuro in Salento: «Sì, sembra che ci siano dei presupposti per fare un percorso virtuoso, però sono presupposti che ci teniamo nel nostro ideale perché poi sappiamo perfettamente che è il campo che parla, i risultati. Nel gestire il percorso di club che lottano per la salvezza ti trovi spesso in momenti complicati, a navigare in acque difficili… Mi auguro che questi presupposti non vengano meno alle prime difficoltà che necessariamente ci saranno». Le famose “libecciate” di cui parlava spesso Ranieri, di cui Gotti è un grande estimatore. Sembra già in clima campionato, l’ex Udinese. Ancora, però, deve fissare l’ultimo tassello, vale a dire programmare la stagione e quindi la squadra insieme alla società. Un tassello fondamentale per ripartire insieme senza tentazioni. Come quella rossoblù, appunto.

Nicola, giornata decisiva

Il Cagliari resta alla finestra, attende anche l’appuntamento che si sono dati per oggi Nicola e l’Empoli per capire se ci sono o meno i presupposti per proseguire insieme dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata. Le imprese dell’allenatore piemontese hanno lasciato il segno ovunque, ne sa qualcosa lo stesso Cagliari spinto in Serie B tre stagioni fa dalla sua Salernitana che sembrava ormai spacciata quando l’ha ereditata da Colantuono. È un profilo che piace in particolare al presidente Giulini. Così come a Nicola piace, e non poco, l’idea di trasferirsi in Sardegna. Fiato sospeso.

Calzona vecchio pallino

Nel caso di Calzona, il doppio filo arriva addirittura sino in Germania dove l’ex tecnico del Napoli disputerà gli Europei con la Slovacchia di cui è il commissario tecnico. L’idea è la più recente ma arriva da lontano. Curava nello specifico la difesa ai tempi di Di Francesco. Il Cagliari pensò di promuoverlo allenatore quando ha esonerato il pescarese, ma alla fine scelse di puntare su Semplici (che si portò dietro il proprio staff). I rapporti tra Calzona e il Cagliari sono sempre rimasti buoni, in ogni caso, come la stima. E quando è arrivata la telefonata venerdì all’ora di pranzo, c’è stato più di un tentennamento da parte del tecnico calabrese che ha detto chiaramente di essere interessato, ma che se ne sarebbe parlato, eventualmente, dopo gli Europei, dopo il 26 giugno nella peggiore delle ipotesi per la Slovacchia. Troppo tardi, evidentemente, per il Cagliari.

Sarri, Vivarini e Mister X

La suggestione Sarri sembra destinata a rimanere tale. Sottil non convince abbastanza (non ha mai convinto). Tra i profili passati al vaglio nelle ultime due settimane non dispiacerebbe poi quello di Vivarini, al di là dell’inesperienza nella massima serie. Anche lui, tra l’altro, è sotto contratto con una altra squadra, il Catanzaro. E anche su di lui, avrebbero messo gli occhi in tanti, tra cui il Venezia per l’eventuale post Vanoli. Un effetto domino che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. L’attesa è frenetica, preoccupante sotto certi versi. Ma il silenzio del Cagliari sembra rassicurare, paradossalmente. Come se avesse già individuato l’eventuale paracadute. Un Mister X magari meno gettonato ma in linea con la linea. E libero di liberarsi. Il tempo stringe, l’annuncio potrebbe arrivare nel weekend.

