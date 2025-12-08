Cagliari, la serata della svolta? 

Una miscela esplosiva. Che il presidente sta cercando di innescare ancora, se possibile. Il centrocampista – ex fantasista – che torna nella trequarti degli avversari e fa saltare in aria la Domus, il proprietario del Cagliari che sceglie il giorno giusto per presentare il suo giocattolo al nuovo compagno d’avventura, la gente che non tradisce mai, le assenze che non si sentono e poi quella festa sotto la curva. Con foto ricordo finale che assomiglia a un patto: una, dieci giornate così e possiamo veramente sognare di non soffrire più.

Cosa è successo alla Unipol Domus nel pomeriggio di due giorni fa è un racconto non solo calcistico. Intanto, è arrivata una delle più emozionanti vittorie dell’era Giulini, iniziata nell’estate del 2014 e piena di bellissimi ricordi, qualcuno amaro, gioie e dolori comunque in misura molto simile. Ma il successo con la Roma, per come è maturato, dal primo all’ultimo minuto con una intensità inattesa e trascinante, potrebbe perfino significare che sta iniziando un’altra stagione. Sul campo e nella testa dei giocatori, perché quello che ha fatto il presidente del Cagliari nel dopo gara non è stato solo il discorso di un proprietario felice, ma un vero e proprio manifesto: avete vinto? Siete felici? Bene, ma a me non basta, possiamo e dobbiamo fare di più.

Cagliari, Usa

Rischiando, come ha sottolineato proprio lui, di planare come un “caccia” sullo spogliatoio, Giulini ha alzato, e di tanto, l’asticella. Non è dato sapere se quelle parole fossero già parte della nuova linea ambiziosa e luccicante dei soci americani, ma certamente questo “convincersi di valere di più” è nella testa del presidente da diverso tempo. «Non ci dobbiamo accontentare, questa maglia merita di più. Siamo contenti, ma non ci dobbiamo esaltare dopo una sola vittoria», ha detto il presidente, «non voglio abbattere la felicità dello spogliatoio, ma la società si aspetta di più e quindi da domani al lavoro». Non solo: «Speriamo di continuare con questo spirito, ci servono cattiveria e coraggio, come ha dimostrato Rodriguez. Tutti dobbiamo averla dentro, sempre». Al nuovo vice presidente del Cagliari, Maurizio Fiori, una sorta di investitura: «Lui può spiegare a chi subentrerà quanto conta rappresentare questa terra». Ovvero: fai capire che state investendo non solo sul calcio italiano, ma sulla squadra che rappresenta un’Isola, un simbolo, qualcosa di speciale. E di esportabile. Parole d’amore, senza alcun dubbio.

Fiori rossoblù

Cagliari-Roma è stata la prima uscita pubblica del capofila degli investitori statunitensi, Maurizio Fiori, tifoso rossoblù da sempre, uno che ha cavalcato gli States sui cavalli giusti fino a guidare, oggi, due fondi di investimento dal portafoglio bello robusto. Parole chiare, anche troppo: «Siamo qui per supportare il club dentro e fuori dal campo, sul campo vogliamo avere ambizioni interessanti e fuori dal terreno di gioco vogliamo creare una società che parli a un mondo del calcio moderno e internazionale». Due strade diverse, ma assolutamente parallele: per andare in giro sulla scena internazionale devi intanto centrare traguardi ben più importanti del mantenere la categoria, poi devi avere una squadra di alto livello, che si costruisce non solo con i capitali, ma soprattutto con la testa. Fiori sa già molto bene cosa fare e come farlo: «Per noi il nuovo impianto è una cosa fondamentale ed è uno dei percorsi principali che intraprenderemo». Messaggio al Comune, alla città, ai tifosi, all’ambiente. Benvenuto.

